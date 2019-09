‘താടി തിരികെക്കൊണ്ടു വരൂ’ ; യുവിയുടെ ‘ചിക്നാ ചമേല’ ലുക്കിനെ ട്രോളി സാനിയ

മുംബൈ ∙ ക്ലീൻ ഷേവ് ചിത്രവുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തിയ യുവരാജ് സിങിനെ ട്രോളി സുഹൃത്തും ടെന്നിസ് താരവുമായ സാനിയ മിർസ. ഏറെ നാളായി കുറ്റിത്താടിയുമായി നടന്ന യുവി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്ലീൻ ഷേവ് ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ‘ പുതിയ ‘ചിക്നാ ചമേല’ ലുക്ക് ! അതോ താടി വീണ്ടും വയ്ക്കണോ ?’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് തന്റെ പുത്തൻ ലുക്ക് യുവി ആരാധാകർക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

ആരാധകർ ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ പുതിയ സ്റ്റൈലിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി കമന്റുകൾ ഇട്ടെങ്കിലും യുവ്‌രാജിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സാനിയ മിർസയുടെ മറുപടിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരി പടർത്തിയത്. ‘താടിക്കടിയിലെ താടി ഒളിപ്പിക്കാനാണോ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ പഴയ താടി തിരികെക്കൊണ്ടു വരൂ’ – സാനിയ കുറിച്ചു. ഇതോടെ ടെന്നിസ് താരത്തിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും ആരാധാകർ എത്തി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഹീറോയായ യുവരാജ് സിങ് രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒരു ലോകകപ്പ് കൂടി കളിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ബിസിസിഐയുടെയും സെലക്ടർമാരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചില്ലെന്നും യുവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

‘2011 ലോകകപ്പിനു ശേഷം എനിക്കു ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായില്ല. മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് കൂടി കളിച്ചേനേ.’ യുവരാജ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയ 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു യുവരാജ് സിങ്. 362 റൺസും 15 വിക്കറ്റുകളും നേടിയ യുവരാജ് സിങ് ലോകകപ്പിന്റെ തന്നെ താരമായി. വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ബിസിസിഐയുടെ അനുമതിയോടെ കനേ‍ഡിയൻ‌ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ യുവരാജ് കളിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Sania Mirza Hilariously Trolls Yuvraj Singh For His New "Chikna Chamela" Look