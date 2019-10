കശ്മീരും കറാച്ചിയും; ലങ്കൻ ടീമിനുള്ള പാക്ക് സുരക്ഷയെ പരിഹസിച്ച് ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുേശഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ സുദീർഘ പരമ്പര കളിക്കാൻ ‘ധൈര്യം’ കാട്ടിയ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഒരുക്കിയ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് കറാച്ചി നഗരത്തിൽ ഒട്ടേറെ സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ അകമ്പടി പോകുന്ന വിഡിയോ സഹിതമാണ് ഗംഭീറിന്റെ പരിഹാസ ട്വീറ്റ്. ‘ഇത്‌നാ കശ്മീർ കിയാ കേ കറാച്ചി ഫൂൽ ഗയേ’ എന്ന തലവാചകത്തോടെയാണ് ഗംഭീർ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ആരോ പകർത്തിയ വിഡിയോ ആണിതെന്ന് കരുതുന്നു.

സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പര്യടനം മുഖ്യധാരാ ടീമുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇവിടെ പര്യടനം നടത്താൻ സമ്മതം മൂളിയത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾ പാക്ക് മണ്ണിൽ ശ്രീലങ്ക കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഏകദിന ടീം നായകൻ ദിമുത് കരുണരത്‍നെയും ട്വന്റി20 നായകൻ ലസിത് മലിംഗയും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശേഷിച്ച താരങ്ങളുമായി പരമ്പരയ്ക്കെത്തിയ ലങ്ക, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ മൽസരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി കറാച്ചിയിലുള്ള ലങ്കൻ ടീം, നഗരത്തിലെ റോഡിലൂടെ കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയാണ് ഗംഭീർ പങ്കുവച്ചത്. റോഡിന്റെ ഇങ്ങേ വശത്ത് കാറിലിരുന്ന് ആരോ പകർത്തിയ വിഡിയോയാണിത്. ലങ്കൻ ടീമിന് പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന സുരക്ഷയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കാർ യാത്രികർ വിഡിയോ പകർത്തുന്നത്. യാത്രക്കാരിലൊരാൾ സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. മുപ്പതോളം വാഹനങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ അകമ്പടിയിലുള്ളത്.

Itna Kashmir kiya ke Karachi bhool gaye 👏👏😀 pic.twitter.com/TRqqe0s7qd — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 30, 2019

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ലങ്കൻ ടീമിന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷയെ പരിഹസിച്ച് ഗംഭീറിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘കായിക താരങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ്. മികച്ച സ്വഭാവം കൊണ്ടും ടീം സ്പിരിറ്റു കൊണ്ടും ധാർമികത കൊണ്ടും മികച്ച വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും അവർ മാതൃകകളാകണം. യുഎന്നിൽ ഒരു മുൻ കായിക താരം സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപക്ഷേ ഭീകരർക്കുള്ള മാതൃകയെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇമ്രാൻ ഖാനെ കായിക സമൂഹത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണം’ – ഇതായിരുന്നു ബിജെപി എംപി കൂടിയായ ഗംഭീറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

