രണ്ടു മാസത്തേക്ക് കളിക്കാനാകില്ല; വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി ബുമ്ര ലണ്ടനിലേക്ക്

മുംബൈ∙ ആദ്യം മുതൽ ആരാധകർ ഭയന്നിരുന്ന കാര്യം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായി. പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കുമൂലം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു മാസം വരെ കളത്തിലിറങ്ങാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ലണ്ടനിലേക്കു പോകുന്നു. പരുക്കിന്റെ ഗൗരവം പരിശോധിക്കാനും വിശദ പരിശോനകൾക്കുമായാണ് ബുമ്രയുടെ ലണ്ടൻ യാത്ര. പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽനിന്ന് ബുമ്രയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിലും ബുമ്രയ്ക്ക് കളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിന്റെ കുന്തമുനയായി മാറിയ ബുമ്രയുടെ കരിയറിൽ പരുക്കുമൂലമുള്ള ആദ്യത്തെ ‘നീണ്ട’ ഇടവേളയാണ് ഈ രണ്ടു മാസം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരുക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയുന്നതിന് എത്രയും വേഗം വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനായി ബിസിസിഐ ഇടപെട്ടാണ് താരത്തെ ലണ്ടനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ബുമ്രയ്ക്കു പകരം ഉമേഷ് യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

‘പരുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ബിസിസിഐ ബുമ്രയെ ലണ്ടനിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയാണ്. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ മുഖ്യ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആശിക് കൗശിക്കും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും. പരുക്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ ബുമ്രയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ബിസിസിഐ ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു’ – ഒരു ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘ഈ മാസം ആറിനോ ഏഴിനോ ആകും ബുമ്ര ലണ്ടനിലേക്കു പോകുക. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയനാകും. മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ഡോക്ടർമാർ ബുമ്രയെ പരിശോധിക്കും. അവരുടെ കൂടി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും താരത്തിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ തീരുമാനിക്കുക’ – ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ വിശദീകരിച്ചു.

‌ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ബുമ്ര വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം കനത്ത നഷ്ടമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലദേശ് പരമ്പകളിൽ ബുമ്രയ്ക്ക് കളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോർട്ട്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പേസ് ബോളറായ ബുമ്ര, ഇതുവരെം 12 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്താണെന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയോടെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അരങ്ങേറാൻ തയാറെടുത്തിരിക്കവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പരുക്ക് പിടികൂടിയത്. ഇതുവരെ 12 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 62 വിക്കറ്റുകളാണ് ബുമ്രയുടെ സമ്പാദ്യം. 58 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 103 വിക്കറ്റും 42 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 51 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഓസീസിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി താരത്തെ പൂർണ സജ്ജനാക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ശ്രമം.

English Summary: Jasprit Bumrah going to UK to seek opinion on stress fracture