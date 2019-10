പന്ത് ‘തെറിച്ചു’; ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ വിക്കറ്റ് കാക്കാൻ ‘ബെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ’ സാഹ

വിശാഖപട്ടണം∙ രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിയുന്നു. വിശാഖപട്ടണത്ത് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സാഹ തിരിച്ചെത്തും. അവസരങ്ങളേറെ ലഭിച്ചിട്ടും മികവു കാട്ടാനാകാതെ ഉഴറുന്ന യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനു പകരമാണ് സാഹയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പരുക്കുമൂലം ടീമിനു പുറത്തായതിനുശേഷം 22 മാസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നതിനു ശേഷമാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ സാഹയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 3 മൽസര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നാളെ മുതൽ വിശാഖപട്ടണത്താണ് നടക്കുന്നത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2–0ന് തൂത്തുവാരിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം (120– പോയിന്റ്) സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പരമ്പര വിജയം അനിവാര്യമാണ്. 10ന് പുണെയിലും 19ന് റാഞ്ചിയിലുമാണ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടും മൂന്നും ടെസ്റ്റുകൾ.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് 34കാരനായ സാഹയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലും സാഹ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം ഋഷഭ് പന്താണ് വിക്കറ്റ് കാത്തത്. തുടർച്ചയായി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും പന്തിന് തിളങ്ങാനാകാതെ പോകുകയും, ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി സാഹ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യംകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ടീമിലെ മാറ്റം.

‘കളത്തിലിറങ്ങാൻ സാഹ പൂർണ സജ്ജനാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമിടുക സാഹയായിരിക്കും. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ സാഹയുടെ മികവ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം ബാറ്റു കൊണ്ടും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാഹയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോലി പറഞ്ഞു.

‘പരുക്കിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘകാലം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സാഹയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി എത്തുന്നത്.’ – കോലി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ അവസരത്തിലാണ് സാഹ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ െടസ്റ്റ് ജഴ്സി അണിഞ്ഞത്. 2018 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഈ ടെസ്റ്റിനു പിന്നാലെ തോളിനേറ്റ പരുക്കാണ് താരത്തിന് വിനയായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ വിരലിനും പരുക്കേറ്റതോടെ ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടി. പകരം ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ച ഋഷഭ് പന്ത് മികവു കാട്ടുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സാഹയ്ക്ക് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ പന്ത് ഫോം ഔട്ടായതോടെയാണ് ടീമിലേക്കുള്ള മടക്കമെന്നത് വിരോധാഭാസമായി. ഇതുവരെ 32 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ സാഹ, 30.63 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1164 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ തന്നെ സാഹയ്ക്ക് അവസരം നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തിരക്കിട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്തിനെത്തന്നെ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു.

‘അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് പന്ത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽത്തന്നെ സാഹയെ ടീമിൽ തിരികെയെത്തിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തിരക്കിട്ട് അത്തരമൊരു നീക്കം വേണ്ടെന്ന് പിന്നീടു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും സാഹയുടെ പ്രകടനം ഉജ്വലമാണെങ്കിലും പന്തിന് കുറച്ചുകൂടി അവസരം നൽകുകയെന്ന ഘടകവും പരിഗണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പന്ത് ടീമിനായി പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനവും അതിനു കാരണമായി’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതിലാണ് തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി.

‘വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയിൽ നാം എക്കാലവും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന താരമാണ് സാഹ. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികവോടെ കളിക്കാൻ തനിക്കാകുമെന്ന് സാഹ മുൻപ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യസമയത്ത് ടീമിലേക്ക് മടക്കിയെത്തിക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യം. ഒരു താരത്തെ എപ്പോൾ ടീമിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കൂടുതൽ അവസരം നൽകണമെന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ കൂടിയേ തീരൂ. സാഹയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയം ഇപ്പോഴാണെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കരുതുന്നു’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു.

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർ തന്നെയാകും ടീമിലെ രണ്ട് സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നർമാരെന്നും കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്നാം സ്പിന്നറുടെ റോൾ ഹനുമ വിഹാരി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇതോടെ കുൽദീപ് യാദവ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ രണ്ടു ടെസ്റ്റിലും ജഡേജ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അശ്വിന് പുറത്തിരിക്കാനായിരുന്നു വിധി. ടീമിൽ അശ്വിന്റെ റോളിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കോലിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ഉവ്വ്. അശ്വിൻ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കും. ജഡേജയും അശ്വിനുമാകും നമ്മുടെ മുഖ്യ സ്പിന്നർമാർ. ജഡേജയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം വിദേശത്താണെങ്കിലും പോലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു സ്പിന്നർമാരെ കളിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിൽ ഒരാൾ അശ്വിനാകും. നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അശ്വിൻ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണെന്ന് മുൻപ് തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ബോളിങ്ങിനു പുറമെ ബാറ്റിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനത്തിനു സാധ്യതയുള്ള താരമാണ് അശ്വിൻ’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



English Summary: Wriddhiman Saha will play his first international match in 22 months after India captain Virat Kohli confirmed that young wicketkeeper-batsman Rishabh Pant was being dropped for the first Test of India's home season.