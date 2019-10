‘1000 ക്ലബ്ബിൽ’ കയ്യകലെ സച്ചിൻ, സേവാഗ്, ദ്രാവിഡ്; റെക്കോർഡിൽ കണ്ണുനട്ട് കോലി

വിശാഖപട്ടണം∙ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച വിശാഖപട്ടണത്ത് തുടക്കമാകുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ കണ്ണുവച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. മൂന്നു ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയിൽ 242 റൺസ് കൂടി നേടിയാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റിൽ 1000 റൺസ് പിന്നിടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരമായി കോലി മാറും. മുൻപ് ഈ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്നിവർ മാത്രം.

ഇതുവരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഒൻപതു ടെസ്റ്റുകളിലായി 16 ഇന്നിങ്സിൽനിന്ന് 47.37 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 758 റൺസാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ രണ്ടു സെഞ്ചുറികളും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 25 ടെസ്റ്റുകളിലെ 45 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി 42.46 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1741 റൺസുമായി സച്ചിനാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. ഇതിൽ ഏഴു സെഞ്ചുറികളും അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, 15 ടെസ്റ്റുകളിലെ 26 ഇന്നിങ്സിൽനിന്നായി 50.23 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1306 റൺസ് നേടിയ വീരേന്ദർ സേവാഗാണ് രണ്ടാമത്. ഇതിൽ അഞ്ച് സെഞ്ചുറികളും രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളുമുണ്ട്. 21 ടെസ്റ്റുകളിലെ 40 ഇന്നിങ്സിൽനിന്നായി 33.83 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 1252 റൺസ് നേടിയ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് മൂന്നാമതാണ്. രണ്ടു സെഞ്ചുറിയും അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ (976), സൗരവ് ഗാംഗുലി (947), മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ (779) എന്നിവർ നിലവിൽ കോലിക്കു മുന്നിലുണ്ട്.

∙ കോലിയെ കാത്ത് 21,000 ക്ലബ്ബ്

ഇതിനു പുറമെ മറ്റൊരു റെക്കോർഡും കോലിയുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 21,000 റൺസ് പിന്നിടുന്ന താരമാകാൻ കോലിക്കു വേണ്ടത് 281 റൺസ് മാത്രം. ഏകദിന, ട്വന്റി20, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലായിട്ടാണിത്. ഈ പരമ്പരയിൽ 281 റൺസ് നേടിയാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 21,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമാകാൻ കോലിക്കാകും.

നിലവിൽ 473 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 21,000 പിന്നിട്ട സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറാണ് ഒന്നാമത്. 485 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 21,000 കടന്ന ബ്രയാൻ ലാറ രണ്ടാമതുണ്ട്. സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ കോലിക്കു മുന്നിൽ 41 ഇന്നിങ്സുകളുള്ളതിനാൽ റെക്കോർഡ് തകരുമെന്ന് തീർച്ച.

English Summary: Virat Kohli on the verge of joining Sachin Tendulkar, Virender Sehwag and Rahul Dravid in Special Club