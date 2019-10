ഓർത്തുനോക്കൂ; വെള്ളം ചുമന്നു കളഞ്ഞ സെഞ്ചുറികൾ, നഷ്ടമാക്കിയ മൽസരങ്ങൾ!

വിശാഖപട്ടണം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ മഴയെത്തും മുൻപേ ഉദിച്ചുയർന്ന താരസൂര്യൻ – രോഹിത് ഗുരുനാഥ് ശർമ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറിത്തിളക്കത്തിലെത്തിയ ഇന്നിങ്സിനൊടുവിൽ രോഹിത് പവലിയനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ഐസിസി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ കുറിച്ചു; ‘ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് ശരാശരി 98.22 ആണ്. കുറഞ്ഞത് 10 ഇന്നിങ്സുകളെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇതിലും മികച്ച ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ള ഒരേയൊരാളേയുള്ളൂ. ആരാണ് അത്?’ – സാക്ഷാൽ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാനെന്ന ഉത്തരത്തിനായി അധികം തലപുകയ്ക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, രോഹിത്തിന്റെ ഈ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചില്ലറയല്ല.

മൽസരം തുടങ്ങും മുൻപ് മധ്യനിരയിൽനിന്ന് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്കു മാറി കളം പിടിച്ചവരുടെ പട്ടികയെടുത്ത് അതിൽ രോഹിത്തിന്റെ പേരു വരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. വീരേന്ദർ സേവാഗ്, സൈമൺ കാറ്റിച്ച്, രവി ശാസ്ത്രി, വിൽഫ്രഡ് റോഡ്സ്, സനത് ജയസൂര്യ, തിലകരത്‌നെ ദിൽഷൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഹിത്തിന്റെ പേരും ഏഴുതിച്ചേർക്കാമോ? ഉത്തരം ഇനിയും വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും സൂചനകൾ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയാണ്.

ഒന്നാം ദിനം മഴമൂലം നേരത്തേ കളി നിർത്തുമ്പോൾ, വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 202 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ടെസ്റ്റിലെ നാലാം സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ രോഹിത് 115 റൺസോടെയും നാലാം അർധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ മായങ്ക് അഗർവാൾ 84 റൺസോടെയും ക്രീസിൽ. മഴഭീഷണി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ രണ്ടാം ദിനം മൽസരം പുനഃരാരംഭിക്കുമ്പോൾ, ആരാധകർക്കായി രോഹിത് കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആകാംക്ഷയും കാത്തിരിപ്പും അവസാനിക്കുന്നില്ല.

∙ ഭോഗ്‌ലെയുടെ നാവ് പൊന്നാകട്ടെ !

വിശാഖപട്ടണം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം രോഹിത് ശർമ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടൊരു വാചകമുണ്ട്; ‘ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളിൽ രോഹിത് ഇതുവരെ വെള്ളക്കുപ്പിയുമേന്തി ഓടിനടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അന്യമായത് എത്ര സെഞ്ചുറികളും നഷ്ടമായത് എത്ര മൽസരങ്ങളുമാണെന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ...’. സത്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ലേ?

എന്തായാലും പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുടെ നാവ് പൊന്നാകട്ടെയെന്ന പ്രാർഥന മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ഓപ്പണർ വേഷത്തിൽ രോഹിത് ശർമ തിളങ്ങിയാൽ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന് മൽസരത്തിനു മുൻപേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറെന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ മൽസരത്തിന് സെഞ്ചുറിത്തിളക്കം സമ്മാനിച്ച് പവലിയനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ, രോഹിത് തന്റെ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ഓപ്പണറാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റെന്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ യഥാർഥ ‘ടെസ്റ്റിൽ’ ഓപ്പണർ വേഷം രോഹിത്തിന് ഇതുവരെ അന്യമായിരുന്നു. ഏറെ വൈകി തന്നെ തേടിയെത്തിയ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറുടെ വേഷത്തിന്, സെഞ്ചുറിത്തിളക്കത്തിന്റെ പൊലിമ നൽകാൻ രോഹിത്തിനായതിനെ കാവ്യനീതിയെന്നല്ലാതെ എന്തു വിളിക്കും? ഏകദിനത്തിൽ ഓപ്പണർ വേഷത്തിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിക്ക് 23 മൽസരങ്ങളുടെയും ട്വന്റി20യിൽ 13 മൽസരങ്ങളുടെയും കാത്തിരിപ്പു വേണ്ടിവന്നപ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റിൽ കന്നി ഇന്നിങ്സിൽ തന്നെ രോഹിത് സെഞ്ചുറിത്തിളക്കത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഇതോടെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഓപ്പണറായും രോഹിത് മാറി.

∙ ന്യൂബോളിൽ കവിത രചിച്ച് റബാദ, ഫിലാൻഡർ

ആദ്യ ദിനത്തിലെ കളിയുടെ സ്കോർ നില യാഥാർഥ്യത്തോട് എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. 59.1 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ ഇന്ത്യ 202 റൺസെടുത്ത് ആദ്യദിനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണാധിപത്യമെന്നോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബോളിങ്ങിന്റെ മൂർച്ചക്കുറവെന്നോ കളി കാണാത്ത ഒരാൾക്കു തോന്നാം. വാസ്തവം അതല്ല. ടോസ് ഭാഗ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നത് ശരിതന്നെ. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ക്രീസിലെത്തിയ രോഹിത് ശർമയെയും മായങ്ക് അഗർവാളിനെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർമാർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വിറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത്.

കാഗിസോ റബാദയുടെയും വെർനോൺ ഫിലാൻഡറുടെയും അതിവേഗ പന്തുകൾ തൊട്ടുമുന്നിൽ പിച്ച് ചെയ്ത് ഇരുവശത്തേക്കും മൂളിപ്പറക്കുമ്പോൾ, ഏതു നിമിഷവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ന്യൂബോളിൽ കവിത രചിച്ച് റബാദയും ഫിലാൻഡറും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, രോഹിത്തും അഗർവാളും ക്രീസിൽ ഉറച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന്റെ കൂടി അകമ്പടിയോടെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

എന്നാൽ, തുടക്കത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഇരുവരുടെയും തീരുമാനം നിർണായകമായി. താരതമ്യേന ഈർപ്പം കൂടിയ പിച്ചിൽ ചെറിയ സ്പെല്ലുകൾക്കു ശേഷം ഇരുവരും ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രത്യക്ഷരായതോടെ ഇന്ത്യ നിലയുറപ്പിച്ചു. പിച്ചിൽനിന്ന് ചെറിയ ടേൺ ലഭിച്ചെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്പിന്നർമാർക്ക് അത് അത്രകണ്ട് മുതലാക്കാനുമായില്ല. ഇന്ത്യ കളം പിടിച്ചത് അവിടം മുതലാണ്.

∙ ആക്രമണം + പ്രതിരോധം = രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി

പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും സമാസമം സമ്മേളിച്ച ഇന്നിങ്സിൽ 84 പന്തിലാണ് രോഹിത് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയത്. അകമ്പടിയായത് അഞ്ച് ഫോറും രണ്ടു സിക്സും. അവിടെനിന്ന് സെഞ്ചുറിയിലേക്കെത്താൻ രോഹിത്തിന് വേണ്ടിവന്നത് 70 പന്തുകൾ. അപ്പോഴേക്കും നേടിയത് 10 ഫോറും നാലു സിക്സും. മഴമൂലം നേരത്തേ കളി നിർത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും രോഹിത് രണ്ടു ഫോർ കൂടി അധികം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആകെ 174 പന്തിൽ 12 ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതമാണ് 115 റൺസിലെത്തിയത്. അതായത്, സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം നേടിയ 15 റൺസിൽ 14ഉം സിക്സിലൂടെയും ഫോറിലൂടെയുമാണ്. ആകെ നേടിയത് ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം. രോഹിത് ആക്രമണത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകിയ സമയത്താണ് രസംകൊല്ലിയായി മഴയെത്തിയത്.

രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കൊപ്പം രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ പ്രകടവും എടുത്തുപറയണം. എത്ര മികച്ച സ്ട്രോക്ക് പ്ലേയാണ് മായങ്കിന്റേത്. രോഹിതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടെസ്റ്റ് താരത്തിന്റെ ‘ലക്ഷണം’ കാട്ടുന്ന ഇന്നിങ്സായിരുന്നു മായങ്കിന്റേത്. അഞ്ചു ടെസ്റ്റിനിടെ നാലാം അർധസെഞ്ചുറി നേടാൻ അഗർവാളിനെ സഹായിച്ചതും ഈ പക്വത തന്നെ. 114 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതമാണ് അഗർവാൾ 50 കടന്നത്. ഇതുവരെ 183 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 11 ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 84 റൺസുമെടുത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്പിന്നർ കേശവ് മഹാരാജിനെ നിലംതൊടാതെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ചാണ് അഗർവാൾ 50 കടന്നത്. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽനിന്ന് രോഹിത്തിന്റെ പ്രകടനം വീക്ഷിച്ചതിലൂടെ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസവും ആവേശവും അതിലുണ്ടെന്ന് തീർച്ച.

രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കും മായങ്കിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിക്കുമൊപ്പം ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പോലൊരു നിർണായക വേദിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതിൽപ്പരം സന്തോഷം പകരുന്നൊരു തുടക്കമുണ്ടോ?

∙ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലും രോഹിത്, മായങ്ക്

വിശാഖപട്ടണം ടെസ്റ്റിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ രോഹിത്തും അഗർവാളും റെക്കോർഡ് ബുക്കിലും ഇടം പിടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് ഇന്നിങ്സിൽ 50+ സ്കോർ നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം താരമായി രോഹിത് മാറിയതാണ് അതിലൊന്ന്. വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ എവർട്ടൻ വീക്സ് (1848 നവംബർ – 1949 ഫെബ്രുവരി), രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (1997 നവംബർ – 1998 മാർച്ച്), സിംബാബ്‍‌വെ താരം ആൻഡി ഫ്ലവർ (1993 മാർച്ച് – 2000 നവംബർ) എന്നിവരാണ് രോഹിത്തിന് മുൻപ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയവർ. രോഹിത് 2016 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് തവണ 50 പിന്നിട്ടത്.

മാത്രമല്ല, ഓപ്പണറായുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയാണ് രോഹിത്. ശിഖർ ധവാൻ – 187 (ഓസീസിനെതിരെ മൊഹാലിയിൽ, 2012–13), കെ.എൽ. രാഹുൽ‌ – 110 (ഓസീസിനെതിരെ സിഡ്നിയിൽ, 2014–15), പൃഥ്വി ഷാ – 134 (വിൻഡീസിനെതിരെ രാജ്കോട്ടിൽ, 2018–19) എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ. ഇതിനു പുറമെ വിദേശത്ത് സെഞ്ചുറിയില്ലാത്തെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമായും രോഹിത് മാറി.

ഇതിനിടെ രോഹിത്തിന്റെ സഹ ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാളും മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലും വിദേശത്തും അരങ്ങേറ്റ ഇന്നിങ്സിൽ 50 + സ്കോർ നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് അഗർവാൾ. റൂസി മോദി, സുരീന്ദർ അമർനാഥ്, അരുൺ ലാൽ, സൗരവ് ഗാംഗുലി‍, സുരേഷ് റെയ്ന, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും കന്നി ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ 50 പിന്നിട്ടവർ.

