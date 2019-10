അന്ന് ടീമിൽനിന്ന് ‘പുറത്താക്കിയത്’ കാർത്തിക്, ദ്രാവിഡിനോട് വഴക്കിട്ടിട്ടില്ല: ശ്രീശാന്ത്

‘ഞാൻ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം വിട്ടിട്ടില്ല. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (2024) തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശശി തരൂരിനെ തോൽപ്പിക്കും’ – പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല; ഒത്തുകളി വിവാദത്തിന്റെ ഇരുളറകളിൽനിന്ന് മോചിതനായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്. ശ്രീശാന്ത്. 2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൽസരിച്ച ശ്രീശാന്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഒത്തുകളി വിവാദവും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആ തുറന്നുപറച്ചിലിൽ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ച സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട്, പൊലീസിന്റെ കനത്ത പീഡനമുണ്ട്, തിഹാർ ജയിലിലെ കഠിന ജീവിതവുമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും പുറമെ അധികമൊന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ചില ‘ചതിക്കഥ’കളുണ്ട്. സുബ്ബയ്യ പിള്ള ട്രോഫിക്കിടെ തമിഴ്‍നാട് താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക് ചെയ്തൊരു ചതിയെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രീയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായിരിക്കെ പരിശീലകൻ പാഡി അപ്ടണിനോടും ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനോടും താൻ വഴക്കിട്ടു എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീ മനസ്സു തുറന്നു. ‘ദ് ബെയർഫൂട്ട് കോച്ച്’ എന്ന അപ്ടണിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈയൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

താൻ കടന്നുപോയ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും നേരിട്ട പീഡനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആത്മകഥാ രചനയിലാണ് ശ്രീശാന്ത് ഇപ്പോൾ. അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇതു പുറത്തിറക്കാമെന്നാണ് ശ്രീ കരുതുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാല് പ്രസാധകരുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ശ്രീ വെളിപ്പെടുത്തി. അഭിമുഖത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിതാ:

∙ ‘ഒത്തുകളിച്ച ഓവറും’ ഗിൽക്രിസ്റ്റും

ആ ഓവറിൽ (ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്ന ഓവർ) ഞാൻ 14 റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. സത്യത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് 13 റൺസാണ്. ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഓവറിലെ ആദ്യ നാലു പന്തിൽ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് അഞ്ചു റൺസ് മാത്രമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി കേട്ടു പരിചയമുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കു പോലും തോന്നും അടുത്ത രണ്ടു പന്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ബാക്കി റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന്. അതോടെ അടുത്ത പന്തുകളിൽ ഞാൻ നോബോളും വൈഡും എറിയാൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. ഈ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം മറ്റൊരു കളിയിൽനിന്നുള്ള എന്റെ ബോളിങ്ങിന്റെ വിഡിയോ വരെ കാണിച്ചു. ഇതിലും തരംതാഴാൻ അവർക്കെങ്ങനെ കഴിയും?

വാതുവയ്പ്പുകാർക്ക് അടയാളം നൽകാൻ ഞാൻ അരയിൽ തൂവാല ധരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ആരോപണം. അന്ന് അംപയറായിരുന്ന കുമാർ ധർമസേനയോട് ചോദിച്ചുനോക്കൂ. ഏത് ഓവറിലാണ് ഞാൻ തൂവാല കയ്യിൽ വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്. തൂവാല ഞാൻ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ കൂടിയാണ്. ആ തൂവാല ഞാൻ ഹോട്ടലിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ചില സഹതാരങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. മിക്ക കളികളിലും എന്റെ കയ്യിൽ തൂവാലയും തലയിൽ കെട്ടുന്ന ബാൻഡും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.

സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ അവസാന രണ്ടു പന്തിൽ ഞാൻ ലെഗ് സ്പിൻ എറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിന് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് നന്ദി പറയുന്നു. വരണ്ട ആ പിച്ചിൽ ലെഗ് സ്പിൻ കുറച്ചുകൂടി ഫലം നൽകുമെന്ന ധാരണയിൽ ഞാൻ ലെഗ് സ്പിന്നിനു ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? അവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുപരത്തുമായിരുന്നു ! ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. അതേ ഐപിഎല്ലിൽ ആർ.പി. സിങ് നോബോളും വൈഡും എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അവസാന പന്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ജയിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കാത്തത്? ആ പ്രകടനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നില്ല?

∙ ‘ഒത്തുകളിക്കാരെ’ അറിയാം, പറയില്ല

ചെറിയ ബോക്സ് പോലുള്ള മുറിയിൽ രണ്ട് കമാൻഡോകളുടെ അകമ്പടിയിലായിരുന്നു പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് ഞാൻ‌ ഏറ്റുപറയണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായി ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്ന ചില താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിഡിയോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം എന്നെ കാണിച്ചു. ഒത്തുകളി സംശയിച്ച് പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ നൽകിയത് 13 താരങ്ങളുടെ പേരാണെങ്കിൽ 20–21 താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇവർ ഒത്തുകളിച്ചതായി അറിയാമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അവരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി.

സത്യത്തിൽ ഒത്തുകളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ചെറുചിരിയോടെ കളി തുടരുന്നവരോടായി പറയട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല. പൊലീസ് അന്നു കാട്ടിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തുകളിച്ചത് ആരൊക്കെയെന്ന് എനിക്ക് തെളിവുസഹിതം പറയാനാകും. അതു വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്തരക്കാരനല്ല. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഏഴു വർഷമെടുത്തു. ആ താരങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും കളി തുടരുന്നു. ചിലർ വിരമിച്ചു. അവർ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഞാൻ നേരിട്ടതുപോലെ പീഡനങ്ങൾ നേരിടാൻ അവരിൽ പലർക്കും ശേഷിയുണ്ടാകില്ല. അവരിൽ പലരും കുറ്റാരോപിതർ മാത്രമാണ്. ആ പേരുകൾ പരസ്യമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

∙ ജയിലിലെ പീഡന നാളുകൾ

ഡൽഹി ജയിലിലെ ജീവിതം നരക തുല്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതുനിമിഷവും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന തരത്തിലാണ് ആളുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും ഞാൻ തളർന്നു വശായി. ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു തരത്തിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ 2.30ന് പൊലീസുകാർ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് ‘എന്തിനിത് ചെയ്തു, ഇയാൾ ആരാണ്, അവിടെ എന്താണ് നടന്നത്’ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും.

500 വാട്ടിന്റെ ഒരു ബൾബ് ഏതുനേരവും ആ ചെറിയ സെല്ലിൽ കത്തിക്കിടക്കും. 26 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം തിഹാർ ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തെത്തിയപ്പോഴും ആ ബൾബിന്റെ കനത്ത വെട്ടം എന്നെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. ഞാൻ കനത്ത വിഷാദത്തിലേക്കു വഴുതിവീണു. ചില സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ കരഞ്ഞുപോകും. എന്തിനാണെന്നു പോലും അറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് കൊടിയ പീഡനമായിരുന്നു അവിടെ. ഇടയ്ക്ക് ആത്മഹത്യയേക്കുറിച്ചു പോലും ചിന്തിച്ചു. അവിടെനിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് സംഗീതമാണ്.

∙ ഐപിഎല്ലിലെ ചതി

ഒത്തുകളി വിവാദം ഉടലെടുത്ത 2013 ഐപിഎല്ലിന്റെ തുടക്കം അത്ര ശ്രീശാന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. ഗൗതം ഗംഭീറും വിരാട് കോലിയും തമ്മിൽ ഒരു മൽസരത്തിനിടെ ഉടക്കിയപ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലത് പഴയ ഹർഭജൻ–ശ്രീശാന്ത് എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിരുന്നു ഇത്.

ഇതിനെതിരെ ഞാൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ഒട്ടേറെ ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്തു. പക്വതക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കാം, രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു എന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ. എന്നാൽ, എന്നെ ഏതു വിധേനയും വിലക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അധികാരികൾ. ഇതിനിടെ രാഹുൽ ഭായി (രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്) എന്നെ റൂമിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി എല്ലാം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നെ ടീമിനു പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ കളിപ്പിക്കും, പക്ഷേ തുടർച്ചയായ ട്വീറ്റുകൾ നിർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്ത മൽസരത്തിൽ ഞാൻ കളിക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഏതാനും മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ പുറത്തായി.

ഇതോടെ ടീമിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും കളിക്കണമെന്നും ‍ഞാൻ വാശി പിടിച്ചതായി അന്നത്തെ രാജസ്ഥാൻ പരിശീലകൻ പാഡി അപ്ടൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അതിനു തയാറാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ അയാളെയും ക്യാപ്റ്റൻ ദ്രാവിഡിനെയും ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ചെന്നും പറഞ്ഞുപരത്തി.

മിസ്റ്റർ അപ്ടൺ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോടും മക്കളുടെ ശിരസ്സിലും കൈവച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയാമോ എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വച്ചോ ഐപിഎല്ലിനിടയിലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയതെന്ന്? ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനോടും ചോദിക്കട്ടെ; അപ്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ കയർക്കുകയോ ചെയ്തത്? അപ്ടൺ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി വഴക്കടിച്ചത്?

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ മൽസരത്തിൽ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പലവട്ടം അപ്ടണോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായി എനിക്കുള്ള ശത്രുത കൊണ്ടാണ്. അവരെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ, മൽസരം ഒത്തുകളിക്കാനാണ് ഞാൻ കളത്തിലിറങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതെന്ന തരത്തിലാണ് അപ്ടൺ പറഞ്ഞുപരത്തിയത്.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ ഞാൻ എത്രമാത്രം വെറുക്കുന്നുവെന്ന് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. എം.എസ്. ധോണിയോ എൻ.ശ്രീനിവാസനോ ആകും കാരണമെന്നാകും ആളുകൾ കരുതുക. അതല്ല സത്യം. മഞ്ഞ നിറം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ വെറുത്തത്. അതിലുപരി ചെന്നൈയ്ക്കെതിരെ എക്കാലവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ‌. അതും കളിക്കണമെന്ന് പരിശീലകനോട് അപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായി.

ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തിന്റെ പേരിൽ കോച്ചിനോടും ക്യാപ്റ്റനോടും വഴക്കിട്ടു എന്ന ആരോപണം എന്നെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. പൊലീസിൽനിന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട പീഡനത്തേക്കാൾ അസഹനീയമായിരുന്നു അത്. അതെന്നെ വളരെയേറെ മുറിപ്പെടുത്തി. ‘ഈ ടീമിൽ അപ്ടണ് എന്താണ് റോൾ, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കിർസ്റ്റനാണ്’ എന്ന് മറ്റു താരങ്ങൾ പറയുന്നത് പലതവണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുമില്ല. അപ്ടൺ, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നല്ലപോലെ വിറ്റഴിഞ്ഞു എന്നു തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു.

∙ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന്റെ ‘ചതി’

ഐപിഎല്ലിൽ മാത്രമല്ല, 2013ൽ മറ്റു മൽസരങ്ങളിലും ശ്രീശാന്തിന്റെ തുടക്കം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. സുബ്ബയ്യ പിള്ള ട്രോഫിയിൽ തമിഴ്നാടുമായുള്ള മൽസരത്തിനിടെ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കുമായി കോർത്തതിന് ശ്രീശാന്തിന് രണ്ടു മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് വിലക്കു ലഭിച്ചതും അതേ സീസണിലാണ്. ആ വർഷത്തെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള സാധ്യതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ താൻ പുറത്തായതും കാർത്തിക് തനിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ പേരിലാണെന്ന് ശ്രീ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഞാൻ എൻ.ശ്രീനിവാസനെ (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഉടമ) അപാനിച്ചെന്നായിരുന്നു കാർത്തിക്കിന്റെ പരാതി. സത്യത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ ചില വിദ്യകൾ കാർത്തിക് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ മൽസരത്തിൽ ഓരോ പന്തു നേരിടും മുൻപും കാർത്തിക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനും മറ്റുമായി ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇത് പലതവണ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു; ‘മച്ചാൻ, നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലായത് ഭാഗ്യം’. അപ്പോൾ ‘ശ്...’ എന്ന് കാർത്തിക് നിശബ്ദനാകാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘എന്ത്, പന്തു നേരിടാൻ തയാറാകൂ’ എന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി.

അടുത്ത പന്തിനുശേഷവും കാർത്തിക് ഇതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഓരോ പന്തിനുശേഷവും ഇത്രയേറെ സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ടും അംപയർമാർ ഇടപെട്ടില്ല. ഇതോടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു; ‘നിങ്ങളെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്’. സത്യത്തിൽ സച്ചിൻ ബേബി (അന്നത്തെ കേരളാ ക്യാപ്റ്റൻ) കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോലും കാർത്തിക്കിന്റെ പെരുമാറ്റം കാരണമാകുമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഒടുവിൽ ലെഗ്‌–സ്പിൻ എറിഞ്ഞാണ് കാർത്തിക്കിനെ പുറത്താക്കിയത്. പുറത്തായി മടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തുടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു; ‘ശ്വാസമെടുത്ത് ശ്വാസമെടുത്ത് തിരിച്ചുപോകൂ’. ആ മൽസരം ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

സത്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ അപമാനിക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. 2009ൽ ഞാൻ കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടിയിൽ കളിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് എന്നെ കൗണ്ടി കളിക്കാൻ അനുവദിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കണം?

അന്നു വൈകിട്ടാണ് ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള സാധ്യതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എനിക്ക് ടീമിൽ ഇടം കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ ഒരേയൊരു കാരണം കാർത്തിക്ക് എനിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയായിരുന്നു. കാർത്തിക്, ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമിക്കുക. എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തോടും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പൊറുക്കാനാകാത്ത തെറ്റാണ്. അടുത്ത വർഷവും കേരളം തമിഴ്നാടിനെതിരെ കളിക്കും. അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണുക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

∙ തരൂരിനെതിരെ മൽസരിക്കും, തോൽപ്പിക്കും

ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടതോടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ശ്രീശാന്ത്, 2014ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വർഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിച്ചില്ലെങ്കിലും 2024ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ താൻ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് ശ്രീയുടെ വാദം. രണ്ടു തവണ ഇവിടെനിന്ന് എംപിയായ ശശി തരൂതിനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നും ശ്രീ അവകാശപ്പെടുന്നു.

വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് (ശശി തരൂർ) വളരെയധികം അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടുത്ത തവണ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട.

2015 ജൂലൈയിൽ ശ്രീശാന്തിനെതിരായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും പട്യാല ഹൗസ് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീശാന്തിനും മറ്റ് താരങ്ങൾക്കുമെതിരെ മക്കോക്ക ചുമത്തിയ നടപടിയും കോടതി റദ്ദാക്കി. അപ്പീലിനും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ ശ്രീശാന്തിനുമേൽ ബിസിസിഐ ചുമത്തിയ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഈ വർഷം നീക്കി. ശിക്ഷാ കാലയളവ് ചുരുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ ബിസിസിഐ ഓംബുഡ്സ്മാനോടു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് ഓംബുഡ്സ്മാനായ ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. ജെയിൻ ശ്രീശാന്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏഴു വർഷമായി ഇളവു ചെയ്തു. ഇതോടെ അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ശ്രീയ്ക്ക് കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

