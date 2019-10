ഇടയ്ക്ക് അകത്ത്, പിന്നെ പുറത്തും; താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കരുതെന്ന് ഗാവസ്കർ

വിശാഖപട്ടണം∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി മുൻ താരം കൂടിയായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അഴിച്ചുപണി നടത്തുന്നത് ഒട്ടും ആശാവഹമല്ലെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ഗാവസ്കർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗാവസ്കർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ലോകത്തെവിടെ കളിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ മിടുക്കുള്ള താരമാണ് അശ്വിനെന്ന് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരാളെങ്ങനെയാണ് ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു വരുന്നത്? ലോകത്തെവിടെയായാലും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് സുനിശ്ചിതം. ഇക്കാര്യം ടീം മാനേജ്മെന്റ് പരിഗണിച്ചേ മതിയാകൂ. അശ്വിന് ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അശ്വിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം കിട്ടിയെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ നടന്ന രണ്ടു മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2018 ഡിസംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അശ്വിന്‍ ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്. അശ്വിനു പുറമെ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മുരളി വിജയ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ കാര്യവും ഗാവസ്കർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഒട്ടേറെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. അവിടെ മികച്ച സ്വിങ് കണ്ടെത്തി ആതിഥേയ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വിറപ്പിച്ച ഭുവനേശ്വറിനെ, അടുത്ത മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അതു ശരിയല്ല. മുരളി വിജയിനും ടീം മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടി അവസരങ്ങളും ഉറച്ച പിന്തുണയും നൽകേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘നമ്മുടെ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരിക്കലും താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലാകരുത്. ഒരുപക്ഷേ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. നാം അത് അറിയുന്നുമുണ്ടാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരാളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലാകരുത് നമ്മുടെ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെയായി നിറം മങ്ങുന്ന യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗാവസ്കറിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. പന്തിനു പകരം വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2018 ജനുവരിക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് 34കാരനായ സാഹയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നത്.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിനുശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് പന്ത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ക്വിന്റൻ ഡികോക്ക് മാത്രമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ പന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാഹയെ കളിപ്പിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മൽസരത്തിനു മുൻപ് കോലിയുടെ ന്യായീകരണം.

English Summary: Confidence of players should not be affected: Sunil Gavaskar unhappy with Team India’s selection policy