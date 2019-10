ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടുമൊരു ‘കർണാടക ടച്ച്’; തുമ്പ ചെന്നാഗിതേ മായങ്ക് !

വിശാഖപട്ടണം ∙ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി(215) നേടിയശേഷം കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ബാറ്റുയർത്തിയ മായങ്ക് അഗർവാളിനെ കണ്ട ഓരോ കർണാടകക്കാരനും ഇന്നലെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം, തുമ്പ ചെന്നാഗിതേ മായങ്ക് ( അസ്സലായിട്ടുണ്ട്, മായങ്ക്). രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പാഡഴിച്ചപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടുമൊരു ‘കർണാടക ടച്ച്’ കാണാൻ അവർ അത്രമാത്രം കൊതിച്ചിരുന്നു. ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്ക് അരികെ രോഹിത് ശർമ വീണപ്പോൾ മങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞതും മായങ്കിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയിലൂടെയാണ്.

ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ മായങ്കിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് 2008–09 കുച്ച് ബിഹർ ട്രോഫിയിലാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ 54 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 432 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ മായങ്കിനു പിന്നീടു തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. രഞ്ജി ട്രോഫി, ദുലീപ് ട്രോഫി, ഐപിഎൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലും മായങ്ക് മിന്നി. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിലും ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിലും 50ന് അടുത്താണ് മായങ്കിന്റെ ശരാശരി.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ റൺമഴ സൃഷ്ടിച്ചു മുന്നേറിയ മായങ്കിനെ കണ്ടില്ലെന്നു വയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ ആവതു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി അടക്കം 2007–18 സീസണിൽ 1003 റൺസ് നേടി മായങ്ക് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിൽ മാതൃകാപുരുഷൻ വീരേന്ദർ സേവാഗാണെങ്കിലും മായങ്ക് ഇന്നലെ കളിച്ചത് ആ ശൈലിയിലല്ല. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായിരുന്നു ബാറ്റിങ്. ‌23 ബൗണ്ടറികളും 6 സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്നിങ്സ്. വേഗവും സ്വിങ്ങും വേണ്ടുവോളമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ഹരിശ്രീ കുറിച്ച മായങ്കിനെ വിറപ്പിക്കാൻ ഫിൻലാൻഡറുടെ സ്വിങ്ങിനും റബാദയുടെ വേഗത്തിനും കഴിയാത്തതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല.

∙ കന്നിക്കൊയ്ത്ത്, ഇരട്ട സെഞ്ചുറി

കന്നി സെഞ്ചുറി ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കുമപ്പുറം കടത്തുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മായങ്ക് അഗർവാൾ. ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർ:

കരുൺ നായർ, 303*, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, ചെന്നൈ, 2016

വിനോദ് കാംബ്ലി, 224, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, മുംൈബ, 1993

ദിലീപ് സർദേശായ്, 200*, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ, മുംബൈ, 1965

∙ ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ

ഗാരി സോബേഴ്സ് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്), 365*, പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ, കിങ്സ്റ്റൻ, 1958

ബോബ് സിംസൺ (ഓസ്ട്രേലിയ), 311, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, മാഞ്ചസ്റ്റർ, 1964

കരുൺ നായർ (ഇന്ത്യ), 303*, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, ചെന്നൈ, 2016

