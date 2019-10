വിരമിക്കാറായില്ല, അടുത്ത ഐപിഎൽ സീസണിലും കളിക്കും: ഹർഭജൻ സിങ്

മുംബൈ∙ ഇല്ല. ഹർഭജൻ സിങ് ഉടനൊന്നും വിരമിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ‘ദ് ഹൻഡ്രഡ്’ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹർഭജൻ തന്നെയാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിയ ഹർഭജൻ, അടുത്ത ഐപിഎൽ സീസണിലും താൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി കളിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 1998ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ഹർഭജൻ, 2016ലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്. മൂന്നു വർഷത്തോളമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംകിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ താരം ഇപ്പോഴും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ 100 പന്തുകൾ എന്ന ആശയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്‌ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റാണ് ദ് ഹൻഡ്രഡ്. സാധാരണ പോലുള്ള 15 ഓവറുകളും 10 പന്തുകളുള്ള ഒരു ഓവറുമാണ് ഇതിലുണ്ടാകുക (ഈ രീതിക്കു പകരം അഞ്ചോ പത്തോ പന്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓവറുകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്). ഇതിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൂർണമെന്റിന്റെ രൂപരേഖയും തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ജൂലൈയിൽ നടക്കേണ്ട ലീഗിനു മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം ഈ മാസം 20ന് ലണ്ടനിൽ നടക്കാനിരിക്കെ വിദേശ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഹർഭജന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടത്.

ബിസിസിഐയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലല്ലാതെ മറ്റു വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. വർഷങ്ങളായി മുഖ്യധാരാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും ഹർഭജൻ ഇപ്പോഴും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമാണു താനും. ഇതോടയാണ് വിദേശ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഹർഭജൻ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഹർഭജന്റെ രംഗപ്രവേശം.

എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഐപിഎല്ലും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനൊപ്പം രണ്ട് ഐപിഎൽ ഫൈനലുകളിൽ കളിച്ച താരമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി മികച്ച മൂന്നാമത്തെ സീസണിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഞാൻ’ – ഹർഭജൻ പ്രതികരിച്ചു.

വിദേശ ലീഗുകളിലെ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിസിഐ ചട്ടങ്ങളോട് തനിക്ക് ബഹുമാനം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി. ബിസിസിഐയുടെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ കമന്റേറ്ററുടെ വേഷത്തിൽ സജീവമാണ് ഹർഭജൻ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 103 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 417 വിക്കറ്റും 236 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 269 വിക്കറ്റും 28 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 25 വിക്കറ്റുകളുമാണ് ഹർഭജന്റെ സമ്പാദ്യം.

