വിശാഖപട്ടണത്ത് രോഹിത് വക റൺമഴ (176 & 127); അകമ്പടിയായി റെക്കോർഡ് മഴ!

വിശാഖപട്ടണത്തെ വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 127 റൺസുമായി പുറത്താകുമ്പോൾ നിരാശനായിരുന്നു രോഹിത് ശർമ. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും കേശവ് മഹാരാജെന്ന സ്പിന്നറുടെ പന്തിൽ സ്റ്റംപ് ചെയ്യപ്പെട്ട് മൈതാനം വിടുമ്പോൾ ഓടിയെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി രോഹിത്തിനെ പുറത്തുതട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു. ഡുപ്ലേസിയുടെ ആ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാകെയുള്ള വികാരം ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നു; അവിശ്വസനീയം രോഹിത്...!

149 പന്തുകൾ നീണ്ട ഇന്നിങ്സിൽ രോഹിത് ആകെ നേടിയത് 127 റൺസാണ്. 10 ഫോറും ഏഴു പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും നിറം ചാർത്തിയ ഇന്നിങ്സ്. 133 പന്തിൽ ഒൻപതു ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതമാണ് രോഹിത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി തൊട്ടത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഡെയ്ൻ പീറ്റിനെതിരെ തുടർച്ചയായി മൂന്നു സിക്സറുകൾ നേടി ഇന്നിങ്സിന് വേഗം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും കേശവ് മഹാരാജിന്റെ പന്തിൽ സ്റ്റംപ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പുറത്താകുന്നത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 244 പന്തിൽ 23 ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 176 റൺസുമായി ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്കു കുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രോഹിത്തിന് പുറത്തേക്കു വഴികാട്ടിയതും മഹാരാജായിരുന്നു. സിക്സറിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിന്റെ അവസരോചിത സ്റ്റംപിങ്!

പുറത്തായി മടങ്ങുമ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിരാശ നിഴലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ മുഖത്ത് അത് ലവലേശമില്ല. കാരണം റൺമഴയ്ക്കൊപ്പം റെക്കോർഡുകളുടെ ഒരു പെരുമഴയാണ് വിശാഖപട്ടണത്ത് രോഹിത്തിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് പിറന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽത്തന്നെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ് രോഹിത് ശർമ. ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരവും. വിജയ് ഹസാരെ, സുനിൽ ഗാവസ്കർ (മൂന്നു തവണ), രാഹുൽ ദ്രാവി‍ഡ് (രണ്ടു തവണ), വിരാട് കോലി, അജിൻക്യ രഹാനെ എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ.



ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴാം ഇന്നിങ്സിലാണ് രോഹിത് 50 കടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തുടർച്ചയായി ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 50+ സ്കോർ നേടുന്ന ആദ്യ താരം കൂടിയാണ് രോഹിത്. ആറു തവണ വീതം തുടർച്ചയായി 50 കടന്ന എവർട്ടൻ വീക്സ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, ആൻഡി ഫ്ലവർ എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് മറികടന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒടുവിൽ കളിച്ച ഏഴ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ രോഹിത്തിന്റെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ:

82, 51*, 102*, 65, 50*, 176 & 127

മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറെന്ന നിലയിലുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമായും രോഹിത് മാറി. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 176 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 127 റൺസും നേടിയ രോഹിത് മറികടന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം കെപ്ലർ വെസ്സൽസ് 1982–83 സീസണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ റെക്കോർഡാണ് (24 ടെസ്റ്റുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു കളിച്ച വെസ്സൽസ് പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിലേക്കു മാറി. അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനായും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു).

303 രോഹിത് ശർമ – 176 & 127, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ, 2019/20

208 കെപ്ലർവെസ്സൽസ് (ഓസ്ട്രേലിയ) – 162 & 46, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1982/83

201 ബ്രണ്ടൻ കുറുപ്പ് (ശ്രീലങ്ക) – 201*, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ,1986/87

200 ആർക്കി ജാക്സൻ (ഓസ്ട്രേലിയ) – 164 & 36, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1928/29

200 ഗോർഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജ് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്) – 93 & 107, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ 1974/75

ഈ ടെസ്റ്റിൽ 13 സിക്സ് നേടിയ രോഹിത് ഇതോടെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഒരു മൽസരത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സിക്സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമായി.

ടെസ്റ്റ് – രോഹിത് ശർമ 13, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 2019/20

ഏകദിനം – രോഹിത് ശർമ 16 ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ, 2013

ട്വന്റി20 – രോഹിത് ശർമ 10, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ, 2017

English Summary: Rohit Sharma Sets New World Records after Scoring Centuries In Both Innings Of A Test