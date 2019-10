ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ രോ–മാ–ഞ്ചം.; ധവാൻ, രാഹുൽ, പൃഥ്വി ഷാ എന്നിവർക്ക് ആശങ്ക

മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലെ രോഹിത് ശർമയുടെ പുതിയ രംഗപ്രവേശത്തോടെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ടീം സ്ഥാനമാണു ബൗണ്ടറി കടന്നിരിക്കുന്നത്! ഏകദിനത്തിലെ രോഹിത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് പങ്കാളി ശിഖർ ധവാൻ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, പൃഥ്വി ഷാ എന്നിവരുടെ ടെസ്റ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് ഇനി കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാകും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ‌ ഇരട്ട സെ‍ഞ്ചുറി നേടിയ മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തിനും തൽക്കാലം ഇളക്കം തട്ടില്ല. ഇതോടെ, രോഹിത്– മായങ്ക് സഖ്യം തന്നെയാകും ഇനി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.

∙ അടിച്ചു മുന്നേറാൻ

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽൽത്തന്നെ 317 റൺസാണു രോഹിത് ശർമ– മായങ്ക് അഗർവാൾ സഖ്യം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 2005– 2006ൽ 410 റൺസെടുത്ത വീരേന്ദർ സേവാഗ്– രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് സഖ്യത്തിനു ചേർന്ന പിൻമുറക്കാർ തന്നെയെന്ന് ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ സഖ്യം തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ വിക്കറ്റുകളയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനോടല്ല, മറിച്ച് ബൗണ്ടറികളിച്ച് എതിർ ടീം ബോളർമാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന വീരേന്ദർ സേവാഗ്– ഗൗതം ഗംഭീർ സഖ്യത്തോടാണ് രോഹിതും മായങ്കും കൂടുതൽ ചേർന്നു നിൽക്കുക.

72.13, 85.23 എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ 2 ഇന്നിങ്സുകളിലെയും രോഹിത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. 71 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡുമായി നാലാം ദിവസം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ രോഹത്തിന്റെ ഏകദിന മോഡൽ ബാറ്റിങ്ങാണ് (149 പന്തിൽ 127).

ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലെ ഏട്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ മായങ്ക് അഗർവാൾ (215) നിർഭയ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള ബാറ്റിങ് രോഹിതും മായങ്കും നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിനുശേഷമുള്ള മായങ്കിന്റെ വാക്കുകൾ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.

‘ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലും എനിക്കും രോഹിത്തിനും നന്നായി ബാറ്റുചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടീമിനു മുതൽക്കൂട്ടാകും. 450–500 റൺസ് പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ എനിക്കും രോഹിത്തിനും കഴി‍ഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾക്കു വിയർക്കേണ്ടിവരും.’ ഒരു ബോളറെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഒരാൾ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ അടുത്തയാൾ അമിതാവേശത്തിനു മുതിരാതെ സിംഗിൾ നേടി കളി സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നു. ആസൂത്രിതമായ ഗെയിം പ്ലാനിലൂടെ റൺറേറ്റ് താഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക– ഇതാണു സഖ്യത്തിന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ. രോഹിത്– മായങ്ക് സഖ്യത്തിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റും ആരാധകരും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷവയ്ക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ!

∙ ‘ടീമിന്റെ ആവശ്യം മുഖ്യം’

ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്റുചെയ്യുക എന്നതാണ് തന്റെ കടമയെന്നായിരുന്നു മൽസരശേഷം രോഹിത് ശർമയുടെ പ്രതികരണം. ‘പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ബാറ്റുചെയ്യണം എന്നാണു ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനിയും അതിനായി ശ്രമിക്കും. എന്നായാലും ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നെറ്റ്സിൽ പോലും പുതിയ പന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണു പരിശീലിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നന്നായി കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ഭുതവുമില്ല’– മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം രോഹിത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Rohit Sharma - Mayank Agarwal Opening Pair Strikes in the First Test Vs South Africa