രണ്ടാം ഇന്നിങ്സാണോ, ഷമി വേറെ ലെവലാ; വിശാഖപട്ടണത്തും ഇതിനു മാറ്റമില്ല!

വിശാഖപട്ടണം∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ബോളർ ആരാണ്? പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിയെന്നാകും ഉത്തരം. ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ ആക്രമണോത്സുകതയോടെ ബോൾ ചെയ്യാനാവുന്നില്ലെന്ന തരത്തിൽ താരത്തിനെതിരെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബോൾ ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബോളർമാരിൽ വിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏക ബോളറും ഷമി തന്നെ.

ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞ താരമാരാണ്? ഉത്തരം വീണ്ടും മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നാകും. വിശാഖപട്ടണം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഉജ്വല വിജയം കുറിക്കുമ്പോൾ, അതിലൊരു പങ്ക് പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അത്രകണ്ടു തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 191 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടത്. 203 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയതും. 10.5 ഓവറിൽ രണ്ട് മെയ്ഡൻ ഓവർ സഹിതം 35 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ഷമിയുടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നടുവൊടിച്ച ഷമിയുടെ ആ സ്പെൽ എത്ര ആവേശകരമായിരുന്നു! തെംബ ബാവുമയെ നിലംപതിപ്പിച്ച പന്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ വിസ്മയ സ്പെല്ലിന്റെ ആവേശക്കാഴ്ച. ഷമിയുടെ പന്തിന്റെ ഗതിയറിയാതെ ബാറ്റുവീശി കുറ്റി പോയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയുടെ മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ ഭാവങ്ങളിലുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ച. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ സെഞ്ചുറി വീരൻ ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിന്റെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച പന്തും ഉജ്വലം തന്നെ.

പിന്നീട് വാലറ്റത്ത് അപാര പോരാട്ടവീര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സന്ദർശകരുടെ ടോപ് സ്കോററായ ഡെയ്ൻ പീറ്റിനെയും സമാനമായ രീതിയിൽത്തന്നെ ഷമി മടക്കി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പത്താം വിക്കറ്റിലേക്കും പോരാട്ടവീര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കഗീസോ റബാദയെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ഷമി തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇന്നിങ്സ് ചുരുട്ടിക്കെട്ടി.

∙ ‘രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്’

വിശാഖപട്ടണം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വിജയശിൽപിയായതോടെ, ഇന്ത്യയുടെ ‘രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റെ’ന്ന പേരു കൂടിയാണ് ഷമി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സുകളിൽ എത്ര മോശമായാലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കാണാനാകുക തീർത്തും വ്യത്യസ്തനായൊരു ഷമിയെയാണ്. ഈ വാദം സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് കണക്കുകളും.

1996നു ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ കൂടിയായി ഷമി. 1996ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അഹമ്മദാബാദിൽ ജവഗൽ ശ്രീനാഥാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇതിനു മുൻപ് അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർമാരിൽ കർസൻ ഗാവ്‌റി, കപിൽ ദേവ്, മദൻ ലാൽ എന്നിവരും നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷമിയെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റാക്കുന്ന ഘടകം അതു മാത്രമല്ല. 2018 ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്നു തവണയാണ് ഷമി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇക്കാലയളവിൽ ഇത്രയും അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റൊരു താരമില്ല. മാത്രമല്ല, 2018നുശേഷം 15 തവണ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബോൾ ചെയ്തപ്പോൾ 40 വിക്കറ്റാണ് ഷമി വീഴ്ത്തിയത്. ശരാശരി 17.70വും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 32.10ഉം.

അതേസമയം, ഇതേ കാലയളവിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബോൾ ചെയ്ത 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് വീഴ്ത്താനായത് 23 വിക്കറ്റ് മാത്രം. ശരാശരി 37.56ഉം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 70.50. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനമാകട്ടെ, 64 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതും. ഷമിയെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ലെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ?

English Summary: Shami unleashed a lethal spell of fast bowling, returning with a five wicket haul, as India dismissed South Africa for 191 to complete a 203-run win