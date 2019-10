അവിടെ ബിരിയാണി കിട്ടുമോ? ഒരേ ക്രീസിലേക്ക് പാക്ക് താരങ്ങളുടെ ‘കൂട്ടയോട്ടം’

ലാഹോർ∙ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിനിടെ ആരാധകരിൽ ചിരിയുണർത്തി പാക്ക് താരം ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദിന്റെ റണ്ണൗട്ട്. 166 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ, തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം മൽസരത്തിലേക്കു മടങ്ങി വരുമ്പോഴായിരുന്നു ഇഫ്തിഖറിന്റെ റണ്ണൗട്ട്. പാക്ക് നായകൻ കൂടിയായ സർഫ്രാസ് അഹമ്മദുമായുള്ള ധാരണപ്പിശകാണ് ഇഫ്തിഖറിന്റെ റണ്ണൗട്ടിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഹസ്നൈൻ പാക്കിസ്ഥാനായി ഹാട്രിക് കുറിച്ചെങ്കിലും മൂന്നു മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ഈ മൽസരം അവർ 64 റണ്‍സിനു തോറ്റിരുന്നു.

ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ലങ്ക ഒപ്പണർ ധനുഷ്ക ഗുണതിലകെയുടെ അർധ സെഞ്ചുറിയുടെ (57) മികവിൽ 20 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 165 റൺസ് കുറിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആതിഥേയരെ 17.4 ഓവറിൽ‌ 101 റൺസിനു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ ഇസുരു ഉദാനയും (3–11) നുവാൻ പ്രദീപുമാണ് (3–21) ആതിഥേയരെ തകർത്തത്. സുരക്ഷാകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിൻമാറിയ പത്ത് പ്രധാന താരങ്ങളില്ലാതെയാണ് ശ്രീലങ്ക പരമ്പരയ്ക്കെത്തിയത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ 12–ാം ഓവറിലാണ് രസകരമായ റണ്ണൗട്ട് സംഭവം. ക്രീസിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നായകൻ സർഫ്രാസ് അഹമ്മദും ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദും. 166 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരവെ 22 റൺസെടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ബാബർ അസം, ഉമർ അക്‌മൽ, അഹമ്മദ് ഷെഹ്‌സാദ് എന്നിവർ പുറത്തായതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. അവിടെനിന്ന് സർഫ്രാസും ഇഫ്തിഖറും ചേർന്ന് പാക്കിസ്ഥാനായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 11 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മൂന്നിന് 66 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. 19 റൺസുമായി സർഫ്രാസും 25 റൺസുമായി ഇഫ്തിഖറും ക്രീസിൽ. ഇസൂരു ഉഡാന എറിഞ്ഞ 12–ാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് നേരിട്ടത് ഇഫ്തിഖർ. കവറിലേക്ക് പന്ത് തട്ടിയിട്ട് ഇഫ്തിഖർ റണ്ണിനായി ഓടിയിറങ്ങി. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽനിന്ന് സർഫ്രാസും സിംഗിളിനായി കുതിച്ചു.

എന്നാൽ പന്ത് ഫീൽഡർ തടുത്തതോടെ ബോളിങ് എൻഡിലെത്താനാകില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇഫ്തിഖർ തിരിച്ചോടി. അപ്പോഴേക്കും പാതിവഴി പിന്നിട്ട സർഫ്രാസ് തിരിച്ചോടിയുമില്ല. ഇതോടെ ബാറ്റിങ് ക്രീസിൽ ബാറ്റു കുത്താനുള്ള മൽസരം പോലെയായി ഇരുവരുടെയും ഓട്ടം. മറുവശത്ത് പന്തു ലഭിച്ച ഉഡാന ബെയ്‌ൽസ് ഇളക്കിയതോടെ ഒരാൾ റണ്ണൗട്ടായെന്നു വ്യക്തം. എന്നാൽ, ആരാണ് പുറത്തായതെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു ആരാധകർ. കമന്റേറ്റർമാർ പോലും ഒരുവേള കൺഫ്യൂഷനിലായി. ഇഫ്തിഖറിനേക്കാൾ മൽസരപരിചയമുള്ള സർഫ്രാസ് ആദ്യം തന്നെ ക്രീസിൽ ബാറ്റുകുത്തി സ്വന്തം വിക്കറ്റ് ‘കാത്തതോടെ’ ഇഫ്തിഖർ പുറത്ത്. ഇതോടെ നാലിന് 68 റൺസെന്ന നിലയിലായി പാക്കിസ്ഥാൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ പോയതോടെ മൽസരം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇത്തരം ‘രസകരമായ’ റണ്ണൗട്ടുകൾ പതിവാക്കിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പരിഹസിച്ച് ഒട്ടേറെ ട്രോളുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്. ‘വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിലെ ഓട്ടം – പാക്കിസ്ഥാൻ സ്റ്റൈൽ’ എന്ന തലവാചകത്തോടെ സർഫ്രാസും ഇഫ്തിഖറും ഒരേ ക്രിസീലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രം ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് പങ്കുവച്ചത്. പാക്ക് താരങ്ങളുടെ ബിരിയാണി പ്രിയം പ്രസിദ്ധമായതിനാൽ ‘ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ’ എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് മറ്റു ചിലർ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: Pakistan batsmen forget how to run as Sarfaraz and Iftikhar's "race" leads to hilarious run out