രോഹിത് സേവാഗിനേക്കാൾ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ, ടെക്നിക്കും കൊള്ളാം: അക്തർ

വിശാഖപട്ടണം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി നേടി ഇന്ത്യൻ വിജയശിൽപിയായ താരമാണ് രോഹിത് ശർമ. ഓപ്പണർ വേഷത്തിലെത്തിയ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി നേടി രോഹിത് പുതിയ റെക്കോർഡുമിട്ടു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണ് രോഹിത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 176 റൺസ് നേടിയ രോഹിത്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 127 റൺസടിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ പേരെഴുതിച്ചേർത്തത്. പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും സമ്മേളിക്കുന്ന രോഹിത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സിനെ, ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മുൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെ ശൈലിയോടാണ് എല്ലാവരും ഉപമിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച ‘മറ്റൊരു സേവാഗ്’ എന്നാണ് രോഹിത്തിനെ പുകഴ്ത്തിയത്.

സേവാഗിന്റെ മറ്റൊരു പകർപ്പാണ് രോഹിത്തെന്ന തരത്തിൽ താരതമ്യങ്ങൾ അരങ്ങുതകർക്കുന്നതിനിടെ ഇതാ, വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽ സേവാഗിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ. സേവാഗിനേക്കാൾ ‘കളി അറിയാവുന്ന’ താരമാണ് രോഹിത് എന്നാണ് അക്തറിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കണ്ണുംപൂട്ടി അടിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് സേവാഗിന്റേതെങ്കിൽ, അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ടെക്നിക് രോഹിത്തിനു വശമുണ്ടെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2013ൽ ബംഗ്ലദേശിൽവച്ച് രോഹിത്തിനെ കണ്ട കാര്യം ഓർത്തെടുത്ത അക്തർ, ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാകുമെന്ന് താൻ പ്രവചിച്ച കാര്യവും എടുത്തുപറഞ്ഞു. അക്തറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘2013ൽ ബംഗ്ലദേശിലെ ഒരു ജിമ്മിൽവച്ച് ഞാൻ രോഹിത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി. എന്താണ് പേര്? ഞാൻ ചോദിച്ചു. സർ, നിങ്ങൾക്ക് രോഹിത് ശർമയെ അറിയാമോ എന്ന മറുചോദ്യമായിരുന്നു മറുപടി. ഒക്കെ, നിങ്ങളുടെ പേരിനു മുൻപിൽ ഒരു ‘ജി’ കൂടി ചേർക്കുക – ഗ്രേറ്റ് രോഹിത് ശർമ. കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു ബാറ്റ്സ്മാനില്ല. രോഹിത് ചോദിച്ചു: ഭായ്, ശരിക്കും നിങ്ങളിത് കാര്യമായി പറയുന്നതാണോ? അതെയെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസം വേണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡായി വളരാം. കുറച്ചു സമയമെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രോഹിത് ആ നിലയിലേക്കു വന്നെന്നു തോന്നുന്നു’ – തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ അക്തർ പറഞ്ഞു.

വീരേന്ദർ സേവാഗിനേക്കാള്‍ മികച്ച ടെക്നിക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന ഷോട്ടുകളുടെ ശേഖരവും രോഹിത്തിനെ കൂടുതൽ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘വീരേന്ദർ സേവാഗിനേക്കാൾ മികച്ച ടെക്നിക് കൈമുതലായുള്ള താരമാണ് രോഹിത്. മുന്നിലേക്കെത്തുന്ന പന്തിനെ അടിച്ചകറ്റാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ആക്രമണോത്സുകതയുമാണ് സേവാഗിന്റെ കൈമുതൽ. രോഹിത് അങ്ങനെയല്ല. മികച്ച ടൈമിങ്ങും വൈവിധ്യമാർന്ന ഷോട്ടുകളും അഴകാർന്നൊരു ശൈലിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖാണ് രോഹിത്. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ടെസ്റ്റിനോട് രോഹിത് അത്ര താൽപര്യം കാട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആ ചിന്ത മാറി. ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടു തുടർ സെഞ്ചുറികൾ നേടുകയും ചെയ്തു’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

