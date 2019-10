സ്പിൻ പിച്ചിലും പന്തെറിയാൻ ബുദ്ധി വേണം; ഒടുവിൽ അശ്വിനെ ‘അംഗീകരിച്ച്’ ഹർഭജൻ

മുംബൈ∙ വിശാഖപട്ടണം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ഏഴു വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഉൾപ്പെടെ എട്ടു വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപിയായ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ അഭിനന്ദിച്ചും പിന്തുണച്ചും ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്ത്. അശ്വിന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളിലേറെയും സ്വന്തം നാട്ടിലാണെന്ന പരിഹാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹർഭജന്റെ രംഗപ്രവേശം. അശ്വിൻ വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തുകൂട്ടുന്ന പിച്ചുകളിൽ കൂടെ കളിക്കുന്ന മറ്റു സ്പിന്നർമാർക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ വിക്കറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഹർഭജൻ ചോദിച്ചു. താനും കുംബ്ലെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരേക്കാൾ സ്പിൻ അനുകൂല വിക്കറ്റുകളിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതാണ് അശ്വിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കു കാരണമെന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തി മുൻപ് വിമർശനങ്ങളേറ്റു വാങ്ങിയ താരമാണ് ഹർഭജൻ.

വിശാഖപട്ടണം ടെസ്റ്റിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നേടിയതോടെ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 350 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ മുത്തയ്യ മുരളീധരന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം അശ്വിനുമെത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 350 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് അനിൽ കുംബ്ലെയിൽനിന്നും അശ്വിൻ സ്വന്തം പേരിലാക്കുകയും ചെയ്തു. 77 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നാണ് കുംബ്ലെ 350 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ മൂന്നു താരങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും സ്പിന്നർമാരാണ്. 619 വിക്കറ്റുകളുമായി അനിൽ കുംബ്ലെ മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമൻ കപിൽ ദേവാണ്; സമ്പാദ്യം 434 വിക്കറ്റ്. 417 വിക്കറ്റുകളുമായി ഹർഭജൻ സിങ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ ഫോമിൽ കളി തുടരാനായാൽ, താനും കുംബ്ലെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിന്തള്ളാൻ അശ്വിനു സാധിക്കുമെന്നും ഹർഭജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 417 വിക്കറ്റുകളെന്ന തന്റെ നേട്ടം അശ്വിൻ ഉടൻ പിന്തള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹർഭജൻ, കുംബ്ലെയുടെ 619 വിക്കറ്റുകളെന്ന നേട്ടം വിദൂരത്താണെങ്കിലും അസാധ്യമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അശ്വിൻ 600 വിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല. എങ്കിലും എന്റെ 417 വിക്കറ്റുകളെന്ന നേട്ടം അശ്വിന് കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ്. 400 വിക്കറ്റ് നേട്ടം പിന്നിട്ട് അശ്വിൻ തീർച്ചയായും 500 വിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലുമെത്തും. 600 വിക്കറ്റ് നേട്ടം വിദൂരത്താണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും കായികക്ഷമതയും ഫോമും നിലനിർത്തി സാമാന്യം നീണ്ടൊരു കരിയർ ഉറപ്പാക്കിയാൽ അതും അസാധ്യമല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ സജ്ജനാണ്. അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്നു പറയാം’ – ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അശ്വിന്റെ 350 വിക്കറ്റുകളിൽ 242 എണ്ണം നാട്ടിൽ കളിച്ച 39 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. വിദേശത്തു കളിച്ച 27 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നുള്ള സമ്പാദ്യം 108 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം. അതിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കളിച്ച 46 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 285 വിക്കറ്റുകളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനു പുറത്തു കളിച്ച 20 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് അശ്വിന് നേടാനായത് 65 വിക്കറ്റുകളാണ്.

സ്പിന്‍ ബോളർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളിൽനിന്നാണ് അശ്വിൻ വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തുകൂട്ടുന്നതെന്ന വിമർശനത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അശ്വിൻ കളിക്കുന്ന അതേ പിച്ചിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു സ്പിന്നർമാരും. അവർക്കൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് അശ്വിനേപ്പോലെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനാകുന്നില്ല? കാരണം ഒന്നേയുള്ളൂ. സ്ഥിരതയോടെ പന്തെറിയുന്നതാണ് അശ്വിന്റെ മികവ്. മികച്ച വേരിയേഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഭവം ഒന്നു വേറെയാണ്. പിന്നെ, ഇത്തരം പിച്ചുകളിൽ എങ്ങനെ പന്തെറിയണമെന്ന് അശ്വിനു വ്യക്തമായി അറിയാം. സ്പിന്നിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പിച്ചുകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ എളുപ്പമാണെന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ സത്യം അതല്ല. സ്പിന്നിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പിച്ചിൽ ബോളിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എവിടെ, എങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ബോളർ അറിഞ്ഞേ തീരൂ. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് അശ്വിൻ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മികച്ചുനിൽക്കുന്നത്’ – ഹർഭജൻ വിശദീകരിച്ചു.

∙ ഹർഭജനും സ്പിൻ പിച്ച് പരാമർശവും

നേരത്തെ, സ്പിൻ സൗഹൃദ പിച്ചുകളുടെ സഹായമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അശ്വിന് ഇത്രയും വിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തി വിവാദം ഹർഭജൻ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടത് മൂന്നു വർഷം മുൻപാണ്. ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലൻഡും തമ്മിൽ ഇൻഡോറിൽ നടക്കേണ്ട മൽസരത്തിന് ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയം തയാർ എന്നു വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ പിച്ചിന്റെ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഹർഭജൻ കുറിച്ച വാക്കുകളിൽനിന്നാണ് വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കം.

‘ഇതുവരെ ഒരു പന്തുപോലും എറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പിച്ച് ഇപ്പോൾത്തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കളി നടന്ന് പഴകിയതുപോലുണ്ട്. ഈ മൽസരം മൂന്നു ദിവസത്തിനപ്പുറം പോകില്ലെന്നാണ് എന്റെ പ്രവചനം.’

സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്പിൻ പിച്ചൊരുക്കി എതിരാളികളെ തറപറ്റിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഈ കമന്റ് വലിയ ചർച്ചകളാണ് ഉയർത്തിയത്. പിച്ച് ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെട്ടത്. ഹർഭജന്റെ കമന്റിനു മറുപടിയായി ഒരു ആരാധകൻ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു:

‘2008ൽ കാൺപുരിൽ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിന്റെ സമയത്തും 2004ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിന്റെ സമയത്തും താങ്കൾ പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ.’

ഇതിന് ഹർഭജൻ നൽകിയ മറുപടി കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.

ഞാൻ കളിച്ച 103 ടെസ്റ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണത്. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഇവിടെ മൽസരങ്ങൾക്കു വേദിയാകുന്നതിനു പോലുള്ള പിച്ചുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെയും അനിൽ കുംബ്ലെയുടെയുമൊക്കെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഇപ്പോഴത്തേതു പോലെ ആകില്ലായിരുന്നു.’

വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നെങ്കിലും അശ്വിൻ പക്വമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടതോടെ അതു കെട്ടടങ്ങി. മാധ്യമങ്ങളെ പഴിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു അശ്വിന്റേത്. ഹർഭജന്റെ ട്വീറ്റിനോടും അതിൽനിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ചർച്ചകളോടുമുള്ള അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘എക്കാലവും എന്റെ പ്രചോദനം ഹർഭജൻ സിങ്ങാണ്. 2001ലെ പരമ്പര (ഹർഭജന്റെ സ്പിൻ മികവിലും വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണിന്റെയും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെയും ബാറ്റിങ് കരുത്തിലും ഇന്ത്യ ചരിത്രവിജയം നേടിയ പരമ്പര) കണ്ടതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഓഫ് സ്പിൻ എറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം അനാരോഗ്യകരമാണ്. രണ്ടുപേരെ ഇതുപോലെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല. കൂടിപ്പോയാൽ പൈങ്കിളി സ്വഭാവമുള്ളൊരു തലക്കെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച് ആരോഗ്യകരമായി കളി തുടരാം.’



