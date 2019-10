സഹീറിനുള്ള ജന്മദിനാശംസയിലും പൊങ്ങച്ചം ‘തിരുകിക്കയറ്റി’; പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് വിമർശനം

ലണ്ടൻ∙ പുറംവേദനയെ തുടർന്ന് ലണ്ടനിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ വിവാദങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽപ്പോലും വിവാദത്തിൽ ചെന്നു ചാടിയ പാണ്ഡ്യയെ ഇക്കുറി ഒരു ജന്മദിനാശംസയാണ് ‘ചതിച്ചത്’. ഒക്ടബോർ ഏഴിന് 41–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച മുന്‍ ഇന്ത്യൻ താരം സഹീർ ഖാന് പാണ്ഡ്യ നേർന്ന ആശംസ, താരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നു. സഹീർ ഖാന് ജന്മദിനാശംസ നേരുന്നിടത്തു പോലും പാണ്ഡ്യ ‘പൊങ്ങച്ചം’ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് വിമർശനം.

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പേസ് ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ സഹീറിന്, ട്വിറ്ററിലൂടെ പാണ്ഡ്യ നേർന്ന ‘വ്യത്യസ്ത’മായൊരു ജന്മദിനാശംസയാണ് താരത്തെ തിരിച്ചടിച്ചത്. ‘ജന്മദിനാശംസകൾ സാക്... ഞാൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ആഘോഷങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കിയെന്നു കരുതുന്നു’ എന്ന വാചകത്തോടൊപ്പം പാണ്ഡ്യ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയാണ് വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തിയത്.

ഒരു ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് മൽസരത്തിൽ സഹീറിന്റെ പന്തിൽ പാണ്ഡ്യ സിക്സടിക്കുന്ന വിഡിയോയാണിത്. സഹീറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധകർക്ക് ഈ വിഡിയോ തീരെ ദഹിച്ചില്ല. സഹീറിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതു പറയേണ്ടിടത്ത് സ്വയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് പാണ്ഡ്യയുടേതെന്ന് ഇവർ വിമർശിക്കുന്നു.

ട്വിറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടെ പാണ്ഡ്യയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലുമായി 53 സിക്സടിച്ച താരമാണ് സഹീറെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ചിരുന്ന ബ്രെറ്റ് ലീയെയും ശുഐബ് അക്തറിനെയുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടത്തിയ താരമാണ് സഹീർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതാപകാലത്തെങ്ങാനും പാണ്ഡ്യ മുന്നിൽവന്നു പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ യോർക്കറുകൊണ്ട് വിരലൊടിച്ചേനെ എന്നും ഒരു ആരാധകൻ കുറിച്ചു. സഹീർ യഥാർഥ ഇതിഹാസമാണെന്നും ഈ പോസ്റ്റിലുണ്ട്. മറ്റൊരു ആരാധകൻ ബ്രെറ്റ് ലീക്കെതിരെ സഹീർ സിക്സടിക്കുന്ന വിഡിയോയും മറുപടിയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Happy birthday Zak ... Hope you smash it out of the park like I did here 🤪😂❤️❤️ @ImZaheer pic.twitter.com/XghW5UHlBy — hardik pandya (@hardikpandya7) October 7, 2019

2011ൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പു നേടുമ്പോൾ ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ ഇടങ്കയ്യൻ ബോളർ. 2003, 2007, 2011 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബോളറും സഹീർ തന്നെ. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ 92 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 311 വിക്കറ്റുകളും, 200 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 282 വിക്കറ്റുകളും 17 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 17 വിക്കറ്റുകളാണ് സഹീറിന്റെ നേട്ടം.



