ഇന്ത്യക്കാർ വിളിച്ച് ഉപദേശം തേടും, പാക്ക് താരങ്ങൾ വിളിക്കില്ല: അക്തറിന് ‘സങ്കടം’

കറാച്ചി∙ ബോളിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തേടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തർ. ലോകകപ്പിനുശേഷം ബോളിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ ആരാഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഷമി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനായില്ലെന്ന നിരാശയായിരുന്നു ഷമിക്ക്. അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ബന്ധപ്പെടാത്തതിലുള്ള സങ്കടവും അക്തർ തുറന്നുപറഞ്ഞു. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അക്തറിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

‘ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ (ഇന്ത്യയുടെ)‍ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന തോൽവിക്കുശേഷം ഷമി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിലെ നിരാശയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. നിരാശ വേണ്ടെന്നും കായികക്ഷമത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഷമിയോടു പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ഷമിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ആർക്കും തടുത്തുനിർത്താനാകാത്ത പേസ് ബോളറായി വളർന്ന് എതിരാളികളുടെ പേടിസ്വപ്നമായി ഷമി മാറണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹവും ഞാൻ പങ്കുവച്ചു. ഷമിക്ക് സ്വാഭാവികമായി ലഭിച്ച മികച്ച സീമും സ്വിങ്ങുമുണ്ട്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർക്കു മാത്രം വശമുള്ള റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങും ഷമിയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ‘റിവേഴ്സ് സ്വിങ് രാജാവാകു’മെന്നും ഞാൻ ഷമിയോടു പറഞ്ഞു. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ഷമിയുടെ വളർച്ച നാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം നോക്കൂ. വിശാഖപട്ടണത്തെ ചത്ത പിച്ചിൽനിന്നു പോലും അദ്ദേഹം വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എനിക്കു വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർമാർ താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി സമീപിക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശയും അക്തർ പങ്കുവച്ചു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. വേഗം എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാമെന്നോ റണ്ണപ്പ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലെ ആരും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല.

എന്റെ മാതൃരാജ്യമെന്ന നിലയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഈ അവസ്ഥ സങ്കടകരമാണ്. പുതിയ താരങ്ങളായ നസീം ഷാ, മൂസ ഖാൻ, ഹാരിസ് റൗഫ് തുടങ്ങിയവർക്ക് ലോകോത്തര പേസ് ബോളർമാരായി വളരാനുള്ള പ്രതിഭയുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടി അവർ എന്റെ പക്കലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ മികച്ച ബോളർമാരാകാൻ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും എനിക്കുണ്ട് – അക്തർ പറഞ്ഞു.

