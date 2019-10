സുരക്ഷ കൂടി താരങ്ങൾക്ക് ‘ശ്വാസംമുട്ട്’; ഉടനെ പാക്ക് പര്യടനത്തിനില്ലെന്ന് ലങ്ക

കൊളംബോ∙ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ശ്രീലങ്കയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇനി ഉടനെയൊന്നും അവിടേക്കില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. പരമ്പര തുടങ്ങും മുൻപ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളായിരുന്നു പ്രശ്നമെങ്കിൽ, പര്യടനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കടുകട്ടി സുരക്ഷയാണ് പാക്ക് പര്യടനത്തിൽനിന്ന് ശ്രീലങ്കയെ പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (എസ്എൽസി) പ്രസിഡന്റ് ഷമ്മി സിൽവ പ്രതികരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉടനെ അവിടേക്ക് മറ്റൊരു പര്യടനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു സിൽവ വ്യക്തമാക്കി.

ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാക്ക് പര്യടനത്തിലുടനീളം ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾ ‘വീട്ടുതടങ്കലിനു’ സമാനമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് എസ്എൽസി പ്രസിഡന്റ് സിൽവയുടെ വാക്കുകൾ. ഏകദിന മൽസരങ്ങൾക്ക് വേദിയായ കറാച്ചിയിലും ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ലഹോറിലും താരങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

‘പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയവും താരങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽത്തന്നെ തങ്ങുകയായിരുന്നു. കറാച്ചിയിലും ലഹോറിലും മൽസരങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറങ്ങിയല്ലാതെ പുറംലോകവുമായി മറ്റ് ബന്ധങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പര്യടനത്തിനിടെ ഞാൻ അവിടെ പോയി 3–4 ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു. ആ സമയംകൊണ്ടു തന്നെ മടുത്തുപോയി. അപ്പോൾ കളിക്കാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഇനിയൊരു പര്യടനം വേണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ കളിക്കാരുമായും പരിശീലക സംഘവുമായും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും’ – സിൽവ പറഞ്ഞു.

ഹോട്ടലിൽ എല്ലാ താരങ്ങളും ദീർഘനേരം ഒരുമിച്ചു തങ്ങുന്നത് ടീമിന്റെ കെട്ടുറപ്പു കൂട്ടുമെങ്കിലും ഇതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ടെന്ന് സിൽവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാമെന്നതും ശരിതന്നെ. താരങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ വന്നതിനാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായി. എങ്കിലും താരങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പുറത്തുപോകാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ വരുന്നത് കഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും ലോകം കാണാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകില്ലേ? എപ്പോഴും ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ തങ്ങാൻ പറ്റുമോയെന്നും സിൽവ ചോദിച്ചു.

‘ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചന വേണം. പാക്കിസ്ഥാനോട് ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നതു ശരിയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടു സഹിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ തയാറുമാണ്. എങ്കിലും എത്രനാൾ അതു വേണ്ടിവരും എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്’ – സിൽവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അവിടുത്തെ (പാക്കിസ്ഥാനിലെ) സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ, അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിലായിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തിങ്ങാൻ പോലും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടുമൊക്കെ അടുത്ത തവണ അവിടെ കളിക്കുമായിരിക്കും’ – സിൽവ പറഞ്ഞു.

English Summary: Fed up by stringent security, Sri Lanka to reassess another Pakistan tour