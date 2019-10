പിച്ചിലിറങ്ങിയ ആരാധകൻ രോഹിതിനെ ഉരുട്ടിയിട്ടു; വിമർശനവുമായി ഗാവസ്കർ

പുണെ∙ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ആരാധകൻ മൈതാനത്തിറങ്ങി ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമയെ തട്ടിയിട്ട സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കളി കാണാൻ വരുന്നവരല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കളി നടക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയ ആരാധകനെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞെത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആരാധകൻ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന രോഹിത് ശർമയെ മറിച്ചിട്ടത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സംഭവത്തെ തമാശ രൂപേണയാണ് കണ്ടത്.

മൽസരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ 45–ാം ഓവറിൽ സെനുരൻ മുത്തുസ്വാമി പുറത്തായി വെർനോൺ ഫിലാൻഡർ മൈതാനത്തേക്കു വരുന്നതിന്റെ ഇടവേളയിലാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ആരാധകൻ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയത്. ഈ സമയത്ത് സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രോഹിത്. ഓടിയെത്തി കാലിൽ തൊടാനുള്ള ആരാധകന്റെ ശ്രമത്തിനിടെയാണ് രോഹിത് അയാൾക്കു മുകളിലൂടെ മറിഞ്ഞുവീണത്.

∙ ‘ഭാഗ്യപരീക്ഷണം വേണ്ട’

സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കമന്ററി ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുനിൽ ഗാവസ്കർ അപ്പോൾത്തന്നെ ആശങ്ക പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീടും അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച ഗാവസ്കർ, താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവം അർഹിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ വിഷയം ഗൗരവമേറിയതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ. ഒരു ആരാധകൻ വെറുതെ തന്റെ പ്രിയതാരത്തെ കാണാൻ പോകുന്നതുപോലെ ഇത് ലാഘവത്തോടെ കാണാനാകില്ല. മത്സരത്തിനിടെ ആരും മൈതാനത്തു പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. അവർ കളി കാണാനല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാമായിരുന്നു? എന്തിനാണ് ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനു നിൽക്കുന്നത്? കളിക്കിടെ മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങുകയെന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. സത്യത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ്?’ – ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു.

ആരാധകർ മൈതാനത്തിറങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ പതിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഗാവസ്കറിന്റെ രംഗപ്രവേശം. വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ മൈതാനത്തിറങ്ങിയ ആരാധകൻ കോലിക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുകയും മറ്റു താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സെൽഫി പകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മൊഹാലിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20 മൽസരത്തിനിടെ ആരാധകർ മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങിയതു മൂലം മത്സരം രണ്ടുതവണ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: ‘Security not there to watch the match for free’- Sunil Gavaskar after pitch invasion in Pune Test