പുണെയിൽ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ‘സൂപ്പർമാൻ’ സാഹ’; പന്തിന്റെ കാര്യം ‘സ്വാഹ’? – വിഡിയോ

പുണെ∙ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം. ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അനന്തമായി നീളും. പന്തിനു പകരം ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച വൃദ്ധിമാൻ സാഹ പുണെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ‘സൂപ്പർമാൻ ക്യാച്ചു’കളുമായി ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ഉജ്വല ഫോമിലായിരുന്ന സാഹ, രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലുമായി അഞ്ച് ക്യാച്ചുകളാണ് നേടിയത്. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം അവിശ്വസനീയമെന്ന് പറയാതെ വയ്യ! വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ തകർപ്പൻ ക്യാച്ചുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ സാഹ, ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടി ഫലമാണ് പുണെ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ഇന്നിങ്സ് ജയം.

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ തകർപ്പൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുമായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മൽസരങ്ങളിൽ പന്തിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിനു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് ടെസ്റ്റിലും യുവതാരത്തിന് പിടി അയയുന്നത്. ഗോവയ്ക്കെതിരായ മൽസരത്തിലൂടെ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോറെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ച സഞ്ജു, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ സർവഥാ യോഗ്യനാണെന്ന് മുൻ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ, പന്തിനു പകരം നീല ജഴ്സിയിൽ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെയാണ് ടെസ്റ്റിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് മായാജാലം. ‘ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ സാഹയ്ക്ക് അവസരം നൽകുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമി ഋഷഭ് പന്താണെന്ന വാദഗതിയും വിശ്വാസവും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനിടെ എത്തിയ ഈ മാറ്റം, ആരാധകരിൽ ചിലർക്കു ദഹിച്ചിരുന്നുമില്ല. 34കാരനായ സാഹയ്ക്ക് ഇനിയും അവസരം നൽകുന്നതിനെതിരെ അവർ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ പുണെ ടെസ്റ്റോടെ ചിത്രം മാറുകയാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ പിഴവുകളുടെ പേരിൽ തുടർച്ചയായി വിമർശനങ്ങൾക്കു വിധേയനാകുന്ന പന്ത്, ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചിരുന്നത് ബാറ്റിങ് മികവിലാണ്. വിദേശ മണ്ണിൽ തുടർ സെഞ്ചുറികളുമായി പന്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സർവ ‘ഇമേജും’ സാഹയുടെ സൂപ്പർമാൻ പ്രകടനത്തിൽ നിഷ്ഫലമാകാനാണ് സാധ്യത. ബാറ്റിങ്ങിൽ കാര്യമായ അവസരമൊന്നും ഈ പരമ്പരയിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ താൻ ഒന്നാം നമ്പർ തന്നെയാണെന്ന് സാഹ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

പുണെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ തെയുനിസ് ഡിബ്രൂയിൻ, തെംബ ബാവുമ എന്നിവർ പുറത്തായത് സാഹയുടെ ഉഗ്രൻ ക്യാച്ചുകളിലാണ്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും ഡിബ്രൂയ്നെ പുറത്താക്കിയ സാഹ, പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി, വെർനോൺ ഫിലാൻഡർ എന്നിവരെയും കൂടാരം കയറ്റി. ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പന്തിലായിരുന്നു ഇതിൽ മൂന്നു ക്യാച്ചുകളും. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഡിബ്രൂയിനെ പുറത്താക്കാൻ സാഹ എടുത്ത ക്യാച്ചിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പന്ത് ഡിബ്രൂയിന്റെ ബാറ്റിൽത്തട്ടി ഗതിമാറിയെത്തുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് മുഴുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്ത സാഹ പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കുന്ന കാഴ്ച അദ്ഭുതത്തോടെയാണ് ആരാധകർ കണ്ടിരുന്നത്. സാഹയുടെ പ്രകടനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ വിരാട് കോലി സാഹയുടെ ശിരസ്സിൽ ചുംബിച്ചാണ് ആഹ്ലാദം പ്രകടമാക്കിയത്.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മുഴുനീളെ ഡൈവിങ് ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് സാഹ ഡിബ്രൂയിനെ പുറത്താക്കിയത്. അതും ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പന്തിൽത്തന്നെ. അതുപക്ഷേ, വലത്തേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തായിരുന്നുവെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. അവിശ്വസനീയതോടെയാണ് രണ്ടു തവണയും ഡിബ്രൂയിൻ പവലിയനിലേക്കു മടങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയെ പുറത്താക്കാനും സാഹ എടുത്ത ക്യാച്ച് ആരാധകരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റി. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ പന്ത് ഡുപ്ലേസിയുടെ ബാറ്റിൽ തട്ടി കയ്യിലെത്തിയെങ്കിലും ആദ്യത്തെ തവണ അത് കയ്യിലൊതുക്കാൻ സാഹയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. രണ്ടുമൂന്നു തവണ കയ്യിൽതട്ടി തെറിച്ച പന്ത് ഒടുവിൽ മുന്നോട്ട് മുഴുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്താണ് സാഹ കയ്യിലൊതുക്കിയത്. ഇക്കുറി ഡുപ്ലേസിയും വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ സാഹയുടെ ‘പ്രകടനം’ കണ്ട് കണ്ണുതള്ളിയാണ് മടങ്ങിപ്പോയത്.

പരിശീലന സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർമാരുടെ പന്തുകൾ നേരിടുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് കളത്തിലും ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് സാഹയുടെ നിലപാട്. പന്തുകൾ ഇരുവശത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഉമേഷും ഇഷാന്തും ഷമിയും എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കും. എങ്കിലും ഇതേ മികവ് കളിയിലും പുറത്തെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും സാഹ പറയുന്നു.

