അമിത് ഷാ ‘തുണച്ചു’, ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ തലപ്പത്തേക്ക്; ഷായുടെ മകൻ സെക്രട്ടറി

മുംബൈ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുന്നതിന് ഗാംഗുലി ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള അവസാന ദിനമാണ് ഇന്ന്. ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് സമവായത്തിലെത്തിയതായാണ് സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാംഗുലി എതിരില്ലാതെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഈ മാസം 23ന് നടക്കുന്ന ബിസിസിഐ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇവർക്കു പുറമെ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളുടെ ഓരോ പ്രതിനിധികൾ, ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി പ്രതിനിധി, ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതിനിധി എന്നിവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ ബിസിസിഐ ഭരണസമിതി. ഇതിൽ പുരുഷ ടീമിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മുൻ താരം അന്‍ഷുമാൻ ഗെയ്‌ക്‌വാദ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ കീർത്തി ആസാദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഗെയ്ക്‌വാദ് പുരുഷ ടീമിന്റെ പ്രതിനിധിയായത്. ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അംഗത്വം രാജിവച്ച ശാന്ത രംഗസ്വാമിയാണ് വനിതാ ടീം പ്രതിനിധി. മുൻ ഡൽഹി താരം സുരീന്ദർ ഖന്ന ഐപിഎൽ ഭരണസമിതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

∙ അമിത് ഷാ ‘തുണച്ചു’, ഗാംഗുലി വരുന്നു

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ വരവെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ടോബർ 23ന് നടക്കുന്ന ബിസിസിഐ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തിൽ സമവായം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായിരുന്നു. ഇതിനായി ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മാരത്തൺ യോഗവും നടന്നു. ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ.ശ്രീനിവാസൻ, അനുരാഗ് താക്കൂർ, സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന നിരഞ്ജൻ ഷാ, മുൻ ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ല തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീനിവാസനാണ് ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാംഗുലിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതും ഇദ്ദേഹം തന്നെ.

ഈ യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി ശ്രീനിവാസനും ഗാംഗുലിയും അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കർണാടകയുടെ പ്രതിനിധിയായ ബ്രിജേഷ് പട്ടേലിനെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിന്തുണ തേടിയാണ് ശ്രീനിവാസൻ അമിത് ഷായെ കണ്ടതെന്നാണ് വിവരം. ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഗാംഗുലിയും ഡൽഹിയിലെത്തി അമിത് ഷായെ കണ്ടു. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്നു കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ബിജെപി നേതാവും മുൻ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റുമായ അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ പിന്തുണയും ഗാംഗുലിക്കായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുലയെന്ന നിലയിൽ ഗാംഗുലിയെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായും ബ്രിജേഷ് പട്ടേലിനെ ഐപിഎൽ ചെയർമാനായും നിയമിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

അമിത് ഷായുടെ മകനും ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജയ് ഷാ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയാകും. ജയ് ഷായും ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പും എതിരില്ലാതെ ആകാനാണ് സാധ്യത. ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞത്. ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐയിലേക്ക് മകന്റെ വരവ്.

ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് താൽപര്യം പ്രകടപ്പിച്ചിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കർണാടക ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ ഒത്തുതീർപ്പു ഫോർമുലയെന്ന നിലയിൽ ഐപിഎൽ ചെയർമാനാകും. മുൻ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ അരുൺ സിങ് ധൂമൽ ബിസിസിഐ ട്രഷററാകും.കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജയേഷ് ജോർജ് ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

∙ ഇനി ‘മക്കൾ ഭരണം’

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ താപ്പാനകളെ ഒഴിവാക്കാനും ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം അഴിമതി മുക്തമാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്രകണ്ട് വിജയകരമാകും എന്നു സംശയമുണർത്തുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാം. ബിസിസിഐയ്ക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ എത്തുമെങ്കിലും ഇവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പഴയ ഭാരവാഹികൾ തന്നെയാണെന്നാണ് വ്യക്തമായ സൂചന. സെപ്റ്റംബർ 28ന് പൂർത്തിയായ ബിസിസിഐ സംസ്ഥാന തല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ കുടുംബാധിപത്യം വ്യക്തമാണ്.

ഐസിസി, ബിസിസിഐ എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുൻ തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ. ശ്രീനിവാസൻ, ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയവർ മക്കളെ വച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലെ ‘കൈ’ നിലനിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം മകൻ ജയ് ഷായിലൂടെ വീണ്ടും കൈപ്പിടിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് അമിത് ഷായുടെ ശ്രമം. ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ മക്കൾ ഭരണം ജയ് ഷായിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബിജെപി എംപിയും ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന പരിമൾ നഥ്‌വാനിയുടെ മകൻ ധൻരാജാണ് നിലവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ സ്വന്തം സഹോദരനെയാണ് ‘കുടുംബാധിപത്യം’ തുടരാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (ടിഎൻസിഎ) ഭരണം ബിസിസിഐ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ കുടുംബകാര്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. ടിഎൻസിഎ പ്രസിഡന്റായി ശ്രീനിവാസന്റെ മകൾ രൂപ ഗുരുനാഥ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. 2013 ഐപിഎൽ വാതുവെപ്പ് വിവാദത്തിൽ പെട്ട് ബിസിസിഐ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീം പ്രിൻസിപ്പൽ ഗുരുനാഥ് മെയ്യപ്പന്റെ ഭാര്യയാണ് രൂപ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ടിഎൻസിഎ ഭരണം ശ്രീനിവാസൻ കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതേസമയം, ബിസിസിഐ ഭാരവാഹിത്വം തൽക്കാലം ശ്രീനിവാസൻ കുടുംബത്തിന് അന്യമാകും. നിയമവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രൂപ ശ്രീനിവാസൻ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിനോദ് റായ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണസമിതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടിനു പുറമെ ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല.

ബിസിസിഐ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിരായു അമീന്റെ മകനാണ് ബറോഡ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്. മുൻ ഭാരവാഹിയായ ജയ്‌വന്ത് ലെലെയുടെ മകൻ അജിത്താണ് ഇവിടെ സെക്രട്ടറി. സൗരാഷ്ട്രയിൽ നാലു പതിറ്റാണ്ടു കാലം ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരഞ്ജൻ ഷായും മകൻ ജയ്ദേവ് ഷായെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമാണ് സൗരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്.

ഐസിസി ചെയർമാനും മുൻ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റുമായ ശശാങ്ക് മനോഹറിന്റെ മകൻ അദ്വൈത് മനോഹർ അഞ്ചു വർഷം വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടു കാലം പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ച ഗൗർ ഹരിയുടെ മകൻ യദുപതി സിംഗാനിയ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. ഛത്തീസ്ഗഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബൽദേവ് സിങ് ഭാട്യയുടെ മകൻ പ്രഭ്തേജ് ഭാട്യയാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്. ഗോവ, ഒഡിഷ, നാഗാലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പഴയ ഭാരവാഹികളുടെ കുടുംബാഗങ്ങളാണ് പുതിയ ഭരണസമിതിയെയും നയിക്കുന്നത്.



