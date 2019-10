ബിജെപിക്കായി പ്രചാരണം നടത്തില്ല: ‘പ്രത്യുപകാര’ വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് ഗാംഗുലി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിസിസിഐയുടെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സൗരവ് ഗാംഗുലി. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സൗരവ് ഗാംഗുലി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ്, പുതിയ ചുമതല കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണെന്ന ഗാംഗുലിയുടെ പരാമർശം. കർണാടകയുടെ പ്രതിനിധി ബ്രിജേഷ് പട്ടേലിനെ പിന്തള്ളി സമവായ സ്ഥാനാർഥിയെന്ന നിലയിലാണ് ഗാംഗുലി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആരാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ 23ന് നടക്കുന്ന ബിസിസിഐ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അവിടെ മത്സരം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഭാരവാഹികളെ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗാംഗുലിക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനും പിന്നീട് ടീമിനെ നയിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇനി ബിസിസിഐ തലപ്പത്തേക്ക് വരുന്നതും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സമയത്താണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ബിസിസിഐയുടെ പ്രവർത്തനം ആകെ താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്. സംഘടനയുടെ പ്രതിച്ഛായ പോലും നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണിത്’ – ഗാംഗുലി പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റർമാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിരിക്കും താൻ പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ബിസിസിഐയുടെ എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗാംഗുലി, കഴിഞ്ഞ 33 മാസമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

‘സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിപ്രായം ആരായും. അതിനുശേഷമാകും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. എങ്കിലും ആദ്യ പരിഗണന എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റർമാർക്കായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഭരണസമിതിക്കു മുന്നിൽ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പ്രശ്നം ആദ്യം പരിഹരിക്കും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റർമാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്’ – ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എതിരില്ലാതെയായായലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയായാലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ സംവിധാനമാണിത്. സാമ്പത്തികമായും നമ്മുടെ ബോർഡാണ് ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ നട്ടെല്ല്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെല്ലുവിളികൾ കഠിനമായിരിക്കും’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഗാംഗുലി, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഗാംഗുലി ഒന്നാമനായതും കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടതും.

അതേസമയം, ഈ സഹായത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായി 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കായി പ്രചാരണം നടത്തുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ മറുപടി. ‘ഇല്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതേക്കുറിച്ച് ആരും എന്നോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.’ – ഇതായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: I Will Not Campaign For BJP in Bengal, Says Sourav Ganguly