പുണെയിലെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിൽ ‘ക്ഷീണം’ മാറി; റാങ്കിങ്ങിൽ സ്മിത്തിനെ ‘വിടാതെ’ കോലി

ദുബായ്∙ ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിലേറ്റ സകല തിരിച്ചടികൾക്കും ഒറ്റ ഇന്നിങ്സ് കൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. 2018 ജനുവരിക്കുശേഷം ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ 900 പോയിന്റിനു താഴെയായതിന്റെ ‘ക്ഷീണം’ പുണെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ കോലി തീർത്തു. ഒന്നാമതുള്ള സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ മറികടക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഒറ്റ പോയിന്റു മാത്രം പിന്നിലെത്തിയ കോലി, മത്സരം കടുപ്പിച്ചു. 937 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമതുള്ള സ്മിത്തിനു തൊട്ടുപിന്നിൽ, 936 പോയിന്റോടെയാണ് കോലി രണ്ടാം സ്ഥാനം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റാങ്കിങ് പുതുക്കിയ സമയത്ത് 899 പോയിന്റുമായി സ്മിത്തിനേക്കാൾ 38 പോയിന്റ് പിന്നിലായിരുന്നു കോലി. 2018 ജനുവരിക്കു ശേഷം ആദ്യമായാണ് കോലിയുടെ പോയിന്റ് 900നു താഴെയാകുന്നത്. എന്നാൽ, പുണെ ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയോടെ കളം മാറി. കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ കണ്ടെത്തിയ കോലി 254 റൺസാണ് നേടിയത്. മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും നേടി. ഇതോടെ ഒറ്റയടിക്ക് 37 റേറ്റിങ് പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ കോലി, സ്മിത്തിനു തൊട്ടടുത്തെത്തി. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ 937 പോയിന്റു നേടിയ ശേഷം കോലിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണിത്.

പുണെയിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ അജിൻക്യ രഹാനെ ഒൻപതാം റാങ്കിലേക്കു കയറിയതോടെ ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ഉയർന്നു. നാലാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ ചേതേശ്വർ പൂജാരയാണ് ആദ്യ പത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ. പുണെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ എട്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങായ 17–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അതേസമയം, പുണെയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ രോഹിത് ശർമ 17ൽനിന്ന് അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി 22–ാമതായി.

ബോളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ വീണ്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ പത്താം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി അശ്വിൻ, ഇക്കുറി ഏഴാമതെത്തി. പരുക്കുമൂലം വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ കൂടാതെ ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ ബോളർ അശ്വിനാണ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ 14–ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഷമി 16–ാം റാങ്ക് നിലനിർത്തി. പുണെയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഉമേഷ് യാദവ് 25–ാം റാങ്കിലെത്തി.

ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ രണ്ടാം റാങ്ക് നിലനിർത്തി. വിൻഡീസ് നായകൻ ജെയ്സൻ ഹോൾഡറാണ് ഒന്നാമത്. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ അഞ്ചാമതുണ്ട്. ടീമുകളിൽ ഇന്ത്യ എതിരാളികളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്.

