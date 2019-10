ബൗണ്ടറിയെണ്ണുന്ന പരിപാടി ഐസിസി ‘നിർത്തി’; പരിഹസിച്ച് കിവീസ് താരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ വിവാദ നിയമം ഒടുവിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) പിൻവലിച്ചു. മത്സരത്തിലും പിന്നീട് സൂപ്പർ ഓവറിലും വിജയികളെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൗണ്ടറികൾ നേടിയ ടീമിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഐസിസി പിൻവലിച്ചത്. ഇതിനു പകരം ഒരു ടീം വിജയിക്കുന്നതുവരെ സൂപ്പർ ഓവർ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ തോൽവിയിലേക്കു നയിച്ചത് ഈ വിവാദ നിയമമായിരുന്നു.



ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ മത്സരത്തിൽ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണമെടുത്ത് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളെ നിശ്ചയിച്ച രീതിക്കെതിരെ മുൻ താരങ്ങളും ആരാധകരുമെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ബൗണ്ടറി നിയമം പിൻവലിച്ചതിനു പിന്നാലെ രൂക്ഷ പരിഹാസവുമായി ആ നിയമത്തിന്റെ ‘ഇരകളായ’ ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ജിമ്മി നീഷം, മുൻ താരം ക്രെയ്ഗ് മക്‌മില്ലൻ തുടങ്ങിയവരാണ് വിമർശനവുമായി എത്തിയത്.



‘അടുത്ത അജൻഡ: ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഐസ് മലകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച ബൈനോക്കുലറുകൾ’ – ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ജിമ്മി നീഷം കുറിച്ചു. നിയമം പിൻവലിച്ച വാർത്ത പങ്കുവച്ചാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ നീഷത്തിന്റെ രൂക്ഷ പരിഹാസം. ന്യൂസീലൻഡ് മുൻ താരം ക്രെയ്ഗ് മക്‌മില്ലനും വിമർശനവുമായെത്തി. ‘അൽപം വൈകിപ്പോയി, ഐസിസി’ എന്നായിരുന്നു മക്‌മില്ലന്റെ പ്രതികരണം.



ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 14ന് വിഖ്യാതമായ ലോർഡ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലാണ് വിവാദ നിയമത്തിലൂടെ ജേതാക്കളെ നിശ്ചയിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ന്യൂസീലൻഡ് 242 റൺസാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ട് തകർന്നെങ്കിലും ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്തിൽ അവരും 242 റൺസെടുത്തു.



ഇതോടെ, വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ സൂപ്പർ ഓവർ ഉപയോഗിച്ചു. നിയമമനുസരിച്ച് സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത് 15 റൺസ്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ മറുപടിയും 15 റണ്‍സിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ ബൗണ്ടറിയെണ്ണിയത്. ഇതനുസരിച്ച് മത്സരത്തിലാകെ 22 ബൗണ്ടറി (ഫോറും സിക്സും ഉൾപ്പെടെ) നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയികളായി. ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരത്തിലാകെ നേടിയത് 17 ബൗണ്ടറികൾ മാത്രം. ഇതോടെ, ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലോകകപ്പും കിട്ടി.



എന്നാൽ, വിവാദ നിയമം കടുത്ത വിമർശനമാണ് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയത്. വിജയികളായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു പോലും ഈ നിയമത്തിനു പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. മുൻ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമർശനവുമായെത്തി. ഇതോടെയാണ് നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഐസിസി തീരുമാനിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് വിവാദ നിയമം ഇനി മുതൽ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary : ICC scraps boundary count rule, Super Over to be repeated in case of tie