മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും സെഞ്ചുറി; അപൂർവ റെക്കോർഡുമായി രോഹിത് ശർമ

റാഞ്ചി∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആറാം സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രോഹിത് ശർമ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ 130 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് രോഹിത് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 13 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും അടിച്ചാണ് രോഹിതിന്റെ സെഞ്ചുറി നേട്ടം. ഇതോടെ രോഹിത് ശർമ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറായി.



സുനിൽ ഗാവസ്കറാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ‌. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബോളർ ഡേന്‍ പിയറ്റിനെ സിക്സർ പറത്തിയായിരുന്നു രോഹിത് റാഞ്ചി ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റിയത് രോഹിത് ശർമയും അജിൻക്യ രഹാനെയും ചേർന്നു നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ്.



ടെസ്റ്റിലെ 21–ാം അർധസെഞ്ചുറിയുമായി അജിൻക്യ രഹാനെ രോഹിതിനു മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നേട്ടവും 16 സിക്സറുകളുമായി രോഹിത് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. വിൻഡീസ് താരം ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയറിനെയാണ് രോഹിത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറികടന്നത്. വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും രോഹിത് സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 177 റൺസാണ് രോഹിതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ.



English Summary: Rohit Sharma equals Sunil Gavaskar's record with 3rd ton of test series vs South Africa