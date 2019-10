ബംഗ്ലദേശ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം നാളെ; വിക്കറ്റ് കാക്കാൻ സഞ്ജുവോ പന്തോ?

മുംബൈ∙ പുതിയ ബിസിസിഐ ഭരണസമിതിക്കു കീഴിൽ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗം നാളെ ചേരാനിരിക്കെ, പ്രതീക്ഷയോടെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഉജ്വല പ്രകടനവുമായി പ്രതിഭ തെളിയിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് സിലക്ടർമാർ അവസരം നൽകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കുറിച്ച പ്രകടനത്തോടെ സഞ്ജു ദേശീയ ക്രിക്കറ്റിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകണമെന്ന പരസ്യ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

നവംബർ 11ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളുമാണുള്ളത്. ട്വന്റി20യിൽ ഇനിയും ഫോമിലേക്കുയരാത്ത യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരമാണ് സഞ്ജുവിന് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി മികവു തെളിയിക്കാൻ പന്തിന് സിലക്ടർമാർ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഞ്ജുവിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് നീളാനാണ് സാധ്യത.

ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽനിന്ന് വിശ്രമം അനുവദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമയാകും ടീമിനെ നയിക്കുക. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കായി കോലി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തും. പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളിയും സിലക്ടർമാർക്കു മുന്നിലുണ്ട്. മുംബൈ താരം ശിവം ദുബെയുടെ പേര് അഭ്യൂഹങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും താരം ഇനിയും മികവു കാട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ തന്നെ മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തുടരാനാണ് സാധ്യത. റാഞ്ചി ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ സാഹ പരുക്കേറ്റ് തിരികെ കയറിയിരുന്നെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ശസ്ത്രിക്രിയയ്ക്കു ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്ന പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കളിപ്പിക്കാനുള്ള വിദൂര സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും സിലക്ടർമാർ ‘റിസ്ക്’ എടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉമേഷ് യാദവ് – മുഹമ്മദ് ഷമി – ഇഷാന്ത് ശർമ ത്രയം മികച്ച ഫോമിൽ പന്തെറിയുമ്പോൾ. ഇവരെക്കൂടാതെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കാൻ നവ്ദീപ് സെയ്നിയുമുണ്ട്.

English Summary: BCCI's selection committee to meet on October 24 to select India squad for Bangladesh series