മുംബൈ ∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി–20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമീൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും. വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ രോഹിത് ശർമ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ബാറ്റ്സ്മാനായാണ് സ‍‍ഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഋഷഭ് പന്താണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. സമീപകാലത്ത് പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഉജ്വല പ്രകടനവുമായി പ്രതിഭ തെളിയിച്ചതോടെയാണ് സഞ്ജു സാംസണ് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്.

2015ലാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ട്വന്റി–20 മത്സരം കളിച്ചത്. ഹരാരെയില്‍ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരേ ഒരൊറ്റ മത്സരമാണ് സഞ്ജു കളിച്ചത്. ഈ മാസം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കുറിച്ച പ്രകടനത്തോടെ സഞ്ജു ദേശീയ ക്രിക്കറ്റിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകണമെന്ന പരസ്യ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നവംബർ 3ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളുമാണുള്ളത്.

ട്വന്റി20യിൽ ഇനിയും ഫോമിലേക്കുയരാത്ത യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരമാണ് സഞ്ജുവിന് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും രണ്ടും പേരേയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂചനയുണ്ടായിരുന്നതു പോലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽനിന്ന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.

പകരം രോഹിത് ശർമ ടീമീനെ നയിക്കും. പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കിനെ തുടർന്നു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പകരം മുംബൈ താരം ശിവം ദുബെയെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ കോലി തന്നെയാണ് നയിക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു സഞ്ജു സാംസൺ പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുകയെന്നത് ഏതു കളിക്കാരന്റെയും വലിയ സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യവുമാണ്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി–20 ടീം: രോഹിത് ശര്‍മ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ശിഖര്‍ ധവാന്‍, കെ.എല്‍.രാഹുല്‍, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഋഷഭ് പന്ത്, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദര്‍, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹല്‍, രാഹുല്‍ ചഹര്‍, ദീപക് ചഹര്‍, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, ശിവം ദുബെ, ഷാര്‍ദുല്‍ ഠാക്കൂര്‍.

ടെസ്റ്റ് ടീം: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റന്‍), രോഹിത് ശര്‍മ, മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ഹനുമ വിഹാരി, വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആര്‍.അശ്വിന്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, ഇശാന്ത് ശര്‍മ, ശുഭ്‌മാൻ ഗില്‍, ഋഷഭ് പന്ത്.

