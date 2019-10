എന്റെ വരവ് കോലിയുടെ വഴി മുടക്കാനല്ല, എളുപ്പമാക്കാനാണ്: നിലപാടറിയിച്ച് ഗാംഗുലി

മുംബൈ ∙ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിച്ചതുപോലെ ബിസിസിഐയെ (ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ്) മുന്നോട്ടു നയിക്കുമെന്നു പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ബിസിസിഐയുടെ 39–ാമതു പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, മുൻ ക്യാപ്റ്റനായ ഗാംഗുലി. 9 മാസം ഗാംഗുലിക്കു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ കഴിയും. അഴിമതിയില്ലാത്തതും എല്ലാവർക്കും തുല്യപരിഗണന നൽകുന്നതുമായ ഭരണമായിരിക്കും പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖമുദ്രയെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ‘എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഭരണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ 33 മാസത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചാണു 47കാരനായ ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ബിസിസിഐ കമ്മിറ്റി ചുമതലയേറ്റത്. എതിരില്ലാതെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷാ പുതിയ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജയേഷ് ജോർജാണു പുതിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി. മാംഹി വർമ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ അരുൺ ധമാൽ (ട്രഷറർ) എന്നിവരും ചുമതലയേറ്റു.

∙ പഴയ കോട്ട്, പുതിയ ഗാംഗുലി

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായപ്പോൾ ലഭിച്ച നേവി ബ്ലൂ കുപ്പായമണിഞ്ഞാണ് (ബ്ലെയ്സർ) ഇന്നലെ ഗാംഗുലി പ്രസിഡന്റ് ചുമതലയേറ്റെടുക്കാനെത്തിയത്. 19 വർഷത്തിനുശേഷം പഴയ ഓവർകോട്ട് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടപ്പോൾ വളരെ അയഞ്ഞതുപോലെ തോന്നിയെങ്കിലും ധരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു ഗാംഗുലി പറ‍ഞ്ഞു. ഒത്തുകളി വിവാദം കത്തിപ്പടർന്ന കാലത്താണു 2000ൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കു ഗാംഗുലി എത്തുന്നത്. അന്നു വിവാദനായകനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റാണ്. ‘ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ടീമിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണരംഗവും മാറ്റങ്ങൾക്കു കാതോർക്കുകയാണ്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗംഗുലിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്:

∙ ധോണിയുടെ ഭാവി

പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഞാനുള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും അവർ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കിട്ടിയിരിക്കും. എം.എസ്.ധോണിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ, ധോണിയെപ്പോലെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന താരത്തിന് അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുത്തിരിക്കും. ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇനി തിരിച്ചുവരില്ലെന്നാണ്. പക്ഷേ, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഞാൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. 4 വർഷംകൂടി കളിച്ചശേഷമാണു ഞാൻ വിരമിച്ചത്. ചാംപ്യൻമാർക്ക് അത്ര വേഗത്തിൽ കളി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ധോണിയെപ്പോലൊരു താരത്തെ ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ്.

∙ കോലിയാണ് പ്രധാനി

ഇന്ത്യ‍ൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണു വിരാട് കോലി. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുകയെന്നതാണ് എന്റെ ദൗത്യം. കോലിയുടെ ജീവിതം പ്രയാസമുള്ളതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം സംബന്ധിച്ച് ഇന്നു കോലിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുമായും ഉടൻ ചർച്ചയുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ഏറ്റവുമധികം പരിശ്രമിക്കുന്ന താരമാണു കോലി. ഈ ടീം ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകൾ ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ കോലിക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും.

∙ പ്രകടനമാണ് മാനദണ്ഡം

പ്രകടനമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇന്ത്യൻ‌ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത്. കോലിയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കും. കോലിക്കു പറയാനുള്ളതു കേൾക്കും. പരസ്പര ബഹുമാനം പ്രധാനമാണ്. ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയാം. കളിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും.

∙ ഒറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ മതി

വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളിൽ വേറെവേറെ ക്യാപ്റ്റൻമാരെ വയ്ക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ കാര്യമില്ല. ഇപ്പോ‍ൾ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യ ജയിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ. പിന്നെന്തിന് ഓരോ ഫോർമാറ്റിലും ക്യാപ്റ്റൻമാരെ മാറ്റണം?

∙ ടെസ്റ്റ് വേദികൾ

കാണികളെ ആകർഷിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് വേദികൾ അഞ്ചായി ചുരുക്കണമെന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടു ഗാംഗുലിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘കോലി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നു കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്റ്റ് വേദികൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ആളുകുറയുന്നത് വേദിയുടെ കുഴപ്പംകൊണ്ടല്ല. കാണികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു കളി മാറാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങിനിറയുന്നത് ഇതേ കാണികൾ തന്നെയല്ലേ? സ്റ്റേഡിയത്തിനല്ല കുഴപ്പം. ടെസ്റ്റിനെ ജനകീയമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കേണ്ടത്.’

∙ ബംഗ്ലദേശ് വരും

ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ സമരത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പരയ്ക്കായി ടീം എത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു ഗാംഗുലി പറ‍ഞ്ഞു. നവംബർ 3ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ 3 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും 2 ടെസ്റ്റുകളുമാണുള്ളത്. ട്വന്റി20ക്കുള്ള ടീമിനെ ബംഗ്ലദേശ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന 2–ാം ടെസ്റ്റ് കാണാനെത്താമെന്നു ബംഗ്ലദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ദേശീയ ടീമിന് എങ്ങനെ മാറിനിൽക്കാനാകുമെന്നും ഗാംഗുലി ചോദിച്ചു.

English Summary: Sourav Ganguly's Speech after taking charge as President of BCCI