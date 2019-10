അന്ന് ഗാംഗുലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുംബ്ലെ പുറത്താകില്ലായിരുന്നു: വിനോദ് റായ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് അനിൽ കുംബ്ലെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ തൽസ്ഥാനത്തു നിലനിർത്താൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഇടക്കാല ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ വിനോദ് റായിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അന്ന് കോലിയുടെ പിടിവാശിയാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വച്ചതെന്നും റായി വെളിപ്പെടുത്തി. കുംബ്ലെ–കോലി വിവാദത്തിന്റെ സമയത്ത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയായിരുന്നു ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷനെങ്കിൽ കോലിയെ അവഗണിച്ച് കുംബ്ലെയെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുമായിരുന്നുവെന്നും റായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റതോടെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു.

അനിൽ കുംബ്ലെ പരിശീലകനായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റേത്. ടെസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. എന്നാൽ, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം കുംബ്ലെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് കുംബ്ലെയെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന റായിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകനായിരുന്നു അനിൽ കുംബ്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന കരാറിൽ കാലാവധി നീട്ടിനൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും തുടരാനുള്ള സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ സച്ചിനും ഗാംഗുലിയും ദ്രാവിഡും ഉൾപ്പെട്ട ഉപദേശക സമിതിയുടെ സഹായം തേടി. എനിക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാനും പരിമിതിയുണ്ടായിരുന്നു’ – റായി പറഞ്ഞു.

2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ സമയത്ത് രൂക്ഷമായി മാറിയ കുംബ്ലെ – കോലി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ചും റായി തുറന്നുപറഞ്ഞു.

‘ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചിൻ, ഗാംഗുലി എന്നിവരുമായി ഞാൻ വിശദമായിത്തന്നെ സംസാരിച്ചു. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കിടെ ബർമിങ്ങാമിൽവച്ചാണ് ഞാൻ സച്ചിനെ കണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് സച്ചിനും ഗാംഗുലിയും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. അവർ ഇരുവരും കുംബ്ലെയുമായും കോലിയുമായും സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് ഞാൻ കോലിയുമായി ടെലഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം സച്ചിനോടു പറഞ്ഞു. കുംബ്ലെ തുടരുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കോലി തയാറല്ലെന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾതന്നെ കോലിയോടു സംസാരിക്കാൻ സച്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സച്ചിനേപ്പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ വിഷയം കോലിയോടു സംസാരിക്കാൻ നല്ലത്. എനിക്ക് അന്ന് കോലിയുമായി കാര്യമായ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സച്ചിനും ഗാംഗുലിയും പിന്നീട് കോലിയെ നേരിട്ടു കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കോലിയോടു വളരെ നേരം സംസാരിച്ചെന്ന് ഗാംഗുലി അടുത്തിടെയും എന്നോടു പറഞ്ഞു. അവർക്കും കോലിയുടെ മനസ്സു മാറ്റാനായില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെങ്ങനെ പറ്റും?’ – റായി ചോദിച്ചു.

‘നോക്കൂ, ഡ്രസിങ് റൂമിൽ പരിശീലകനും ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം നേരിടാൻ പോകുന്നത്? ക്രിക്കറ്റിൽ അതു തീർച്ചയായും പരിശീലകനു തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടി പറ്റിയത്. അതോടെ എല്ലാം പിഴച്ചു. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ സമിതിയംഗത്വം രാജിവച്ചു. മിതാലി രാജ് – രമേഷ് പൊവാർ പ്രശ്നവും ഏറെക്കുറെ സമാനമായിരുന്നു. ഡ്രസിങ് റൂമിലെ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ വീണ്ടും ഞാൻ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആകെ കലുഷിതമായിരുന്നു. അത് പരിഹരിക്കാൻ അവർക്കല്ലാതെ ആർക്കു കഴിയും? ഇന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഗാംഗുലി കോലിയെ അവഗണിച്ച് കുംബ്ലെയെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തു നിലനിർത്തുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അതു കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായേനെ. ഒന്നിനും നിൽക്കാതെ സ്വയം പിന്‍മാറിയ കുംബ്ലെയോട് എനിക്കു ബഹുമാനമാണ് തോന്നിയത്’ – റായി പറഞ്ഞു.

English Summary: If it had happened today, Sourav would have thrust Kumble down Virat’s throat: Vinod Rai on coach-captain rift