ധോണി ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും? ജാർഖണ്ഡ് ടീമിനൊപ്പം പരിശീലിക്കും

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനു ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടു നിൽകുന്ന എം.എസ്. ധോണി ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു തിരികെയെത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ജാർഖണ്ഡ് അണ്ടർ 23 ടീമിനോടൊപ്പം ധോണി പരിശീലനം നടത്തുമെന്നു ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജനുവരിയോടെ ധോണി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണു വിവരം.



ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം ജിമ്മിൽ ധോണി നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റൻ, ടെന്നീസ്, ബില്യാർഡ് എന്നിവയും അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നു. തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. ജനുവരി മുതൽ അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവ‌മായേക്കും– ധോണിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ധോണി ജാർഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ടീം സൂറത്തിലേക്കു പോകുകയാണ്. നവംബർ എട്ടിന് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധോണി അണ്ടർ‌ 23 ടീമംഗങ്ങളോടൊപ്പം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലിക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്.



നവംബർ 1ന് കേരളവുമായുള്ള മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒരാഴ്ചയാണ് അണ്ടർ 23 ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപ് നടക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് മല്‍സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു ധോണി എത്തിയിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര വിജയത്തിനു ശേഷം ധോണിയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വിജയികൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ധോണിയുടെ വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത്. താനുള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.



English Summary: MS Dhoni might start playing competitive cricket from january, says report