ധോണിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് ഷൂ ലേസ് കെട്ടാൻ അറിയാമോ?: ശാസ്ത്രി

മുംബൈ∙ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിരമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയുന്ന പകുതി ആളുകൾക്കും സ്വന്തം ഷൂവിന്റെ ലേസ് കെട്ടാൻ പോലും അറിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധോണി സമ്മാനിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ വിമർശകർ എന്തുകൊണ്ടു കാണുന്നില്ല? ധോണി ഇപ്പോൾത്തന്നെ കളിനിർത്തണമെന്ന് ഇവർക്ക് എന്താണിത്ര നിർബന്ധമെന്നും ശാസ്ത്രി ചോദിച്ചു. കടുത്ത വിഷയദാരിദ്ര്യം നേരിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ധോണിയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

അധികകാലം ഇനി കളി തുടരില്ലെന്ന് ധോണിക്കും അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു പരിചയമുള്ളവർക്കും വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം വിരമിക്കേണ്ട സമയം സ്വഭാവികമായി വന്നുചേരട്ടെ. ധോണിയെക്കുറിച്ച് അതുമിതും പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അനാദരവാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒന്നര ദശാബ്ദത്തോളം കളിച്ച ധോണിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണോ ഇത്തരക്കാരുടെ ചിന്ത? വൃദ്ധിമാൻ സാഹ ടെസ്റ്റിൽ വിക്കറ്റ് കാക്കാൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വളരെ നേരത്തേതന്നെ ധോണി ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓർമയില്ലേ? ധോണിയുടെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു. ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാലും നിരീക്ഷണങ്ങളും എക്കാലവും വ്യക്തമായിത്തന്നെ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ധോണി’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘റാഞ്ചിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുശേഷം ധോണി ഡ്രസിങ് റൂമിൽ വന്നു. ആ മത്സരത്തിലൂടെ അരങ്ങേറിയ ഷഹബാസ് നദീമുമായി സംസാരിക്കുന്നതും കണ്ടു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഒരു താരത്ത സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ധോണിയുടെ ആ സമീപനം. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാം; എപ്പോഴാണ് വിരമിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പൂർണമായ അവകാശം ധോണിക്കു മാത്രമാണ്. ഈ വിഷയം എന്നന്നേക്കുമായി വിട്ടേക്കുക’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിൽ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രി മനസ്സു തുറന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ:

∙ രോഹിത് ശർമയും ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനവും

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ പ്രകടനത്തെ ഐതിഹാസികം എന്നുതന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്താണ് രോഹിത് കളിച്ചത്. രോഹിത്തിനേപ്പോലൊരു താരം ഇത്തരത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എതിരാളികൾ ഭയചകിതരാകുക സ്വാഭാവികം. പണ്ട് വീരേന്ദർ സേവാഗിന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത്തിനും ഉള്ളത്. ഏതു സ്ഥാനത്തും ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രോഹിത്തിനുണ്ട്. രോഹിത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓപ്പണറാകാൻ സന്നദ്ധനായതെന്നു മാത്രം.

സെഞ്ചുറികൾ ഇരട്ടസെഞ്ചുറികളാക്കാനുള്ള രോഹിത്തിന്റെ വൈഭവം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ടെസ്റ്റിൽ രോഹിത്തിനെപ്പോലൊരു താരം മികവു കണ്ടെത്തുകയും പിന്നാലെ കോലിയെപ്പോലൊരാൾ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ടീമിന്റെ നിലവാരം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ...

∙ പിച്ചിലൊന്നും കാര്യമില്ല

കഴിഞ്ഞ തവണ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനത്തിനു വന്നപ്പോൾ വിമർശനമേറെയും പിച്ചിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? സ്പിന്നിനെ അതിരറ്റ് തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളെന്ന പതിവ് നമ്മൾ എടുത്തുമാറ്റി. ഒറ്റക്കാര്യമേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ. ടെസ്റ്റിൽ 20 വിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബോളർമാരെയാണ് വേണ്ടത്. അത്തരം ബോളർമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിക്കാം. ഓക്‌ലൻഡിലും മെൽബണിലും ജൊഹാനാസ്ബർഗിലും കരീബിയനിലും നമ്മൾ പിച്ചുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല. അവിടെ ബോളർമാരുടെ മികവിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. ഫലവും കിട്ടി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പിച്ചിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്ന പതിവും ഇനിമുതൽ നമുക്കില്ല. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും മികവോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട്. അതുമതി.

മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ടീം ഒരു വിരാട് കോലിയെയോ രോഹിത് ശർമയെയോ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെയോ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ടീമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിപ്പ്. അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മികവു കാട്ടുക എന്നതാണ് ഈ ടീമിലെ താരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഉമേഷ് യാദവും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ഇവിടെ പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം കണ്ടില്ലേ? അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഷഹബാസ് നദീം പോലും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായക സംഭാവന നൽകി. അതാണ് ഈ ടീമിന്റെ പ്രത്യേകതയും.



English Summary: People commenting on MS Dhoni can't even tie their shoelaces: Ravi Shastri