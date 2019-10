ഗുജറാത്തിൽ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ പേരിൽ മഹാസ്റ്റേഡിയം വരുന്നു; ചെലവ് 700 കോടി!

ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പുതിയ കിരീടാവകാശി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. പരുത്തിക്കൃഷിക്കു പേരുകേട്ട അഹമ്മദാബാദിലെ കറുത്ത മണ്ണിൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പുതിയ രാജാവ് ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് മൊട്ടേരയിലെ പുതിയ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുന്നത്. 90 ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ മത്സരാരവം മുഴങ്ങും.

∙ 1.10 ലക്ഷം കാണികൾ

1.10 ലക്ഷം കാണികൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നു കളികാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പവലിയൻ. പഴയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇത് അര ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഒപ്പം 25 പേർ വീതം ഇരിക്കാവുന്ന 75 കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകളുമുണ്ടാകും.

നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടായ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എംസിജിയിൽ (മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്) സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റി 1,00,024 ആണ്.

∙ വലുപ്പം

മൊട്ടേരയിലെ പഴയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അതേ സ്ഥലത്ത് 63 ഏക്കറിലാണ് പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപത്തു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്, ടെന്നിസ് കോർട്ട്, ബാഡ്മിന്റൻ കോർട്ട്, ഒളിംപിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്കു യോജിച്ച സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, ക്ലബ് ഹൗസുകൾ, പ്രാക്ടീസ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ എന്നിവയും സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലുണ്ട്.

∙ വെളിച്ചം

സാധാരണ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾക്കു പകരം സ്റ്റേഡിയം മുഴുവനായി എൽഇഡി ലൈറ്റുകളായിരിക്കും വെളിച്ചം പകരുക.

ഇവ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഒപ്പം 65 മഴവെള്ള സംഭരണികളും ഒരുക്കും.

∙ ചെലവ്



700 കോടി രൂപയാണ് ആകെ ചെലവ്. ഇതിൽ 300 കോടി രൂപ ജിസിഎ (ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ) വഹിക്കും. ബാക്കി തുക വായ്പ വഴിയും. കോർപറേറ്റ് ബോക്സ്, ക്ലബ് മെംബർഷിപ് എന്നിവയിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുക വായ്പ തിരിച്ചടവിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്കൂകൂട്ടൽ.

∙ ആയുസ്സ്

പഴയ സ്റ്റേഡിയം 25 വർഷം തികയുന്നതിനു മുൻപേ ക്ഷയിച്ചതാണ് പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ അസോസിയേഷനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

100 വർഷമാണു പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിനു ആയുസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എൽ ആൻഡ് ടി ആണ് നിർമാണ കമ്പനി. എംസിജി ഗ്രൗണ്ട് രൂപ കൽപന ചെയ്ത പോപ്യുലസ് കമ്പനിക്കാണ് രൂപകല്പനയുടെ ചുമതല.

∙ ഉദ്ഘാടനം

അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ സ്റ്റേഡിയം മത്സരങ്ങൾക്കു സജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യ – വേൾഡ് ഇലവൻ ട്വന്റി20 മത്സരത്തോടെയായിരിക്കും സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം.

മുൻപു ലോക ചാംപ്യൻമാരാവുന്ന ടീമുകളുമായി വേൾഡ് ഇലവൻ (മറ്റു ടീമുകളിലെ കളിക്കാരുടെ സംയുക്ത ടീം) മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ വേൾഡ് ഇലവൻ മത്സരം നടന്നെങ്കിലും സുരക്ഷാഭീഷണി കാരണം പ്രധാന താരങ്ങളാരും പങ്കെടുത്തില്ല.

∙യാത്രാസൗകര്യം

അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ റെയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 300 മീറ്റർ ദൂരത്താണ് സ്റ്റേഡിയം പണിയുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കെത്തുന്ന കാണികൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടും.

∙ ഓർമകളിലെന്നും മൊട്ടേര

1983ൽ ആയിരുന്നു മൊട്ടേര ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനു വേദിയായത്. ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റിൻഡീസുമായി നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ 138 റൺസിനു ഇന്ത്യ തോറ്റു. 1984 ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിലും തോൽക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിധി.

കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് (31) കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേഡിയമാണ് മൊട്ടേര (23). മൊട്ടേരയിൽ വച്ച് നടന്ന ഒരേയൊരു ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ചിരുന്നു. 1996ലും പിന്നീട് 2011ലും ലോകകപ്പിനു വേദിയാവാനുള്ള ഭാഗ്യവും മൊട്ടേരയ്ക്കു ലഭിച്ചു.

ഗാവസ്കർ 10000 റൺസ് തികച്ചപ്പോൾ, കപിൽ ദേവ്

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനായതു പഴയ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ 9 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കപിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ഇതിഹാസം സർ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്‌ലിയുടെ (431) റെക്കോർഡ് ആണ് മറി കടന്നത്.

മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ സുനിൽ ഗാവസ്കർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 10000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയതും മൊട്ടേരയിൽ വച്ചുതന്നെ. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ കരിയറിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയതും മൊട്ടേരയിലെ മണ്ണിൽ.

2011ലെ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ കരുത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു മടക്ക ടിക്കറ്റ് നൽകിയതിനും സാക്ഷിയായി മൊട്ടേര!

English Summary: World’s largest cricket stadium to be inaugurated in India; World XI vs India T20 likely to be the first game