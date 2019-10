ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർ ജഡേജ, ഫീൽഡർമാർക്കും റാങ്കിങ് വേണം: ശ്രീധർ

മുംബൈ∙ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണെന്ന് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധർ. കളത്തിൽ ജഡേജയുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിന്റെ മൊത്തം ഫീൽഡിങ് നിലവാരം പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും മികച്ച കായികക്ഷമതയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ മനസ്സു തുറന്നത്.

‘ജഡ്ഡു (ജഡേജ) ഫീൽഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിന്റെ മൊത്തം ഒത്തിണക്കം ഇരട്ടിയാകും. ഫീൽഡിങ് നിലവാരം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രം എതിരാളികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പോലും എതിരാളികളെ ഭയചകിതരാക്കും’ – ശ്രീധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫീൽഡറെന്ന് ജഡേജയെ വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശ്രീധർ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർ ജഡേജയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത് മാറിയ ചിന്താഗതിയും വർധിച്ച കായികക്ഷമതയുമാണെന്നും ശ്രീധർ പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനിടെ മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനുശേഷം മടങ്ങും മുൻപ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയും ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിങ് മികവിനെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്തുപോലും എതിർ ടീം ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ്ങിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന കാഴ്ച നാം കണ്ടു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമാണ്. റാഞ്ചിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഷഹബാസ് നദീം പോലും ഫീൽഡിങ്ങിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായത് അങ്ങനെയാണ്’ – ശ്രീധർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുകൂട്ടം താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമമെന്നും ശ്രീധർ പറഞ്ഞു. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഫീൽഡർമാരുടെ ത്രോ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നുവരികയാണെന്ന് ശ്രീധർ വെളിപ്പെടുത്തി. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തിയാണിത്.

ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കും ബോളർമാർക്കും ഓൾറൗണ്ടർമാർക്കുമെന്നപോലെ ഫീൽഡർമാർക്കും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ശ്രീധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫീൽഡിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓരോ താരവും എടുക്കുന്ന ക്യാച്ചുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുതെന്നും ശ്രീധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ ഫീൽഡറും തടയുന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണവും നേരിട്ട് കുറ്റിതെറിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവരുടെ മികവിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിപുലമായ സംവിധാനം വേണമെന്നും ശ്രീധർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഏറ്റവും പുരോഗതി കൈവരിച്ച ഫീൽഡർ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചോദ്യം’ എന്നായിരുന്നു ശ്രീധറിന്റെ മറുപടി. ‘ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലാണ് ഏറ്റവും പുരോഗതി കാട്ടിയ ഫീൽഡറെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ വളർച്ചയും എടുത്തുപറയണം. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ സ്വന്തം ബോളിങ്ങിൽ ക്യാച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഇഷാന്ത് ശർമ കാട്ടിയ മെയ്‌വഴക്കവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു’ – ശ്രീധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർമാർ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശ്രീധറിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിൽ, വിരാട് കോലി, ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ എന്നീ നാലു പേരുടെ പേരാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്കു വരുന്നത്. ഇവർക്ക് മികച്ച കായികക്ഷമതയും വേഗതയും ഉള്ളതിനാൽ ഏതു സ്ഥലത്തും ഫീൽഡിങ്ങിനു നിയോഗിക്കാം.

