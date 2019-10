ആദ്യം ധോണി വിരോധികൾ വക #DhoniRetires; പിന്നാലെ ആരാധകർ വക #NeverRetireDhoni

കൊൽക്കത്ത ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് #DhoniRetires എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് വ്യാപകം. ഇതോടെ ധോണിയുടെ കടുത്ത ആരാധകർ പോലും താരം വിരമിച്ചെന്ന വാർത്ത വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ, സംഭവം വ്യാജമാണെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെ ഇവർ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർത്തി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ #NeverRetireDhoni എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ഇവർ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു.

എകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റതിനുശേഷം ധോണി ദേശീയ ടീം ജഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ പര്യടനത്തിനു പോയപ്പോഴും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനത്തിനു വന്നപ്പോഴും ധോണി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലായ താരം ഇതിനിടെ സൈനിക സേവനത്തിനായും സമയം കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ധോണിക്ക് ഇടമില്ലാതെ പോയതോടെ താരത്തിന്റെ കരിയർ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് പ്രചാരണമുണ്ടായി.

ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ഋഷഭ് പന്തിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കി ടീം ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്ന് ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ധോണി യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ധോണിയുടെ കൂടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് പന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനമെന്നും പ്രസാദ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, ധോണിയുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ധോണി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വിരമിച്ചോളുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ധോണിയേപ്പോലൊരു യഥാർഥ ചാംപ്യൻ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അസ്തമിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ കമന്റ്.

English Summary: Dhoni fans not impressed as #DhoniRetires trends on social media