ഇപ്പോൾ പണി തുടങ്ങണോ, ഐപിഎൽ വരെ കാക്കണോ? ഷാക്കിബ് കുടുങ്ങിയ വഴി

‘ഇത്തവണ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതോ ഐപിഎൽ വരെ കാത്തിരിക്കണോ?’ – വാതുവയ്പു നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും അക്കാര്യം ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്കു ലഭിച്ച ബംഗ്ലദേശ് സൂപ്പർതാരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സനെ കുടുക്കിയ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇന്ത്യൻ വാതുവയ്പുകാരനായ ദീപക് അഗർവാളെന്നയാളാണ് മൊബൈലിൽ ഷാക്കിബിന് ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം അയച്ചത്. ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ‘ചോർത്തുന്നതിന്’ ഇയാൾ പലതവണ ഷാക്കിബിന് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നതായാണ് ഐസിസി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ പല സന്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് മൊബൈലിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും ഷാക്കിബ് ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിനു മുമ്പാകെ സമ്മതിച്ചു.

അതേസമയം, വാതുവയ്പുകാർ സമീപിച്ചിട്ടും ഷാക്കിബ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം ഐസിസിയെ അറിയിക്കാതിരുന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല. മുൻപു വാതുവയ്പുകാർ സമീപിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അക്കാര്യം ഐസിസിയെ ഷാക്കിബ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടുതാനും. എന്തായാലും ഷാക്കിബിനു സംഭവിച്ച ഈ ഒരു പിഴവുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിയേറ്റത് ബംഗ്ലദേശിനാണ്. ഷാക്കിബ് എന്ന ഒറ്റയാൾ പോരാളിയുടെ കരുത്തിലാണ് സമീപകാലത്ത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പല ശ്രദ്ധേയ വിജയങ്ങളും ബംഗ്ലദേശ് നേടിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനം മാത്രം നോക്കുക. ബംഗ്ലദേശ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാൾ കൂടിയാണ് ഷാക്കിബ്. നിലവിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് താരം. ഏകദിനത്തിൽ ഒന്ന്, ട്വന്റി20യിൽ രണ്ട്, ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഐസിസിയുടെ ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഷാക്കിബിന്റെ സ്ഥാനം.

∙ ‘ആദ്യം നേരിട്ടു കാണാം, ബാക്കി പിന്നെ’

ഷാക്കിബുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ വാതുവയ്പുകാരനായ ദീപക് അഗർവാളിനു ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഐസിസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് 2017ലെ ബംഗ്ലദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സമയത്ത് പലതവണ ഷാക്കിബിന് മെസ്സേജ് അയച്ച ദീപക്, താരവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് 2018ൽ ബംഗ്ലദേശ് ആതിഥ്യം വഹിച്ച ത്രിരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റിന്റെ സമയത്താണ് ഇയാൾ വീണ്ടും ഷാക്കിബിന് സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയും സിംബാബ്‌വെയുമായിരുന്നു പരമ്പരയിലെ മറ്റു ടീമുകൾ.

ജനുവരി 19ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് ജയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഷാക്കിബ് ആയിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. തുടർന്ന് ഷാക്കിബിന് അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ച ദീപക്, ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ‘ഇത്തവണ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ, അതോ ഐപിഎൽ വരെ കാത്തിരിക്കണോ?’ എന്ന സന്ദേശവും അയച്ചത്. ഇക്കാര്യം ഷാക്കിബ് ഐസിസിയെ അറിയിച്ചില്ല. ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയും അറിയിച്ചില്ല. നാലു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ദീപക് കുറച്ചുകൂടി ‘തുറന്ന’ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു. ‘ബ്രോ, ഈ പരമ്പരയിൽ വല്ലതും നടക്കുമോ?’ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഇക്കുറിയും ഷാക്കിബ് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല.

പിന്നീട് 2018ലെ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഇയാൾ ഷാക്കിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. സണ്‍റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബും തമ്മിൽ എപ്രിൽ 26ന് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഷാക്കിബിന്റെ ടീമായ സൺറൈസേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായാണ് ദീപക് ശ്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് പണമിടപാടുകളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ വഴിമാറി. തുടർന്ന് ദീപക് ഷാക്കിബിനോട് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയെങ്കിലും ‘ആദ്യം നേരിട്ടു കാണാം’ എന്നായിരുന്നു ഷാക്കിബിന്റെ മറുപടി.

എന്നാൽ, പിന്നീട് ദീപക്കിനെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിയ ഷാക്കിബ് തുടർന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽക്കൂടി ഇക്കാര്യം ഐസിസിയെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റി. മാത്രമല്ല, അന്ന് പരസ്പരം അയച്ച പല സന്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായും ഷാക്കിബ് സമ്മതിച്ചു.

∙ ‘അറിയിക്കാത്തത് തെറ്റുതന്നെ’

ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സനെപ്പോലെ ഇത്രയേറെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരം ഒത്തുകളിക്കുള്ള ശ്രമം ഐസിസിയെ അറിയിക്കാത്തത് വലിയ വീഴ്ചയാണെന്ന് ഐസിസിയുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ജനറൽ മാനേജർ അലക്സ് മാർഷൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വളരെയേറെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമാണ് ഷാക്കിബ്. ഒത്തുകളി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഐസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ക്ലാസുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. വാതുവയ്പുകാർ സമീപിച്ച വിവരം അപ്പോൾത്തന്നെ ഐസിസിയെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.’

‘തനിക്കു സംഭവിച്ച പിഴവ് ഷാക്കിബ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ ഒത്തുകളിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകളിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് തന്റെ തെറ്റുകളിൽനിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഈ വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷം’ – മാർഷൽ പറഞ്ഞു.

∙ ‘ദുഃഖമുണ്ട്, പിഴവു സമ്മതിക്കുന്നു’

ഒത്തുകളിക്കുള്ള ശ്രമം ഐസിസിയെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നതായി ഷാക്കിബ് സമ്മതിച്ചു. ‘ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ കളിയിൽനിന്ന് വിലക്കു കിട്ടിയതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. എങ്കിലും വാതുവയ്പുകാർ സമീപിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കളിക്കാരെയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ െതറ്റുപറ്റി.’

‘എല്ലാ താരങ്ങളെയും ആരാധകരെയും പോലെ ക്രിക്കറ്റിൽ അഴുക്കു പുരളരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒത്തുകളിക്കെതിരെ ഐസിസിയുടെ അഴിമതിവിരുദ്ധ വിഭാഗം നടത്തുന്ന ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിൽ എന്റെ പൂർണമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും. യുവതാരങ്ങൾ എനിക്കു സംഭവിച്ച തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സമ്പൂർണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും’ – ഷാക്കിബ് പറഞ്ഞു.

∙ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിലക്ക്

ഷാക്കിബിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന ക്യാംപിൽ ഒരേയൊരു നെറ്റ് സെഷനിൽ മാത്രമാണ് ഷാക്കിബ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് താരം പരമ്പരയ്ക്കുണ്ടാകില്ലെന്ന് അഭ്യൂഹം പ്രചരിച്ചത്. താരം ടീമിലുണ്ടാകില്ലെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകർന്ന് ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിന് ‘പുതിയ ടീമിനെ’ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.

അതേസമയം, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഷാക്കിബിനെ പരിശീലന ക്യാംപിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതെന്നാണ് ബംഗ്ലദേശ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒന്നര വർഷത്തോളം വിലക്കിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

∙ വിലക്കിന്റെ ക്ഷീണം ബംഗ്ലദേശിന്

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സമീപകാലത്ത് ബംഗ്ലദേശ് കൈവരിച്ച എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും നട്ടെല്ല് ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സന്റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിലും ഷാക്കിബിന്റെ കരുത്തിലാണ് ബംഗ്ലദേശ് മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. നിലവിൽ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഏകദിനത്തിൽ ഒന്നാമതും ട്വന്റി20യിൽ രണ്ടാമതും ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നാമതുമാണ് ഷാക്കിബ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷാക്കിബിന്റെ വിലക്ക് ബംഗ്ലദേശിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും.

മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച 15 അംഗ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താകുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സൻ. ടീമിന്റെ ഓപ്പണർ കൂടിയായ തമിം ഇക്ബാലാണ് ആദ്യം തന്നെ പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറിയത്. ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തമിം പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞത്. ഇതിനു പിന്നാലെ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് സയ്ഫുദ്ദീനും പരുക്കുമൂലം ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവായി.

ഷാക്കിബ് പുറത്തായതോടെ ഓൾറൗണ്ടർ മഹ്മൂദുല്ലയെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിന്റെ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോമിനുൽ ഹഖാണ് ടെസ്റ്റ് ടീം നായകൻ. ട്വന്റി20 ടീമിൽ തൈജുൽ ഇസ്‌ലാമിനെ ഷാക്കിബിന്റെ പകരക്കാരനായും അബു ഹൈദറിനെ മുഹമ്മദ് സയ്ഫുദ്ദീന്റെ പകരക്കാരനായും മുഹമ്മദ് മിഥുനെ തമിം ഇക്ബാലിന്റെ പകരക്കാരനായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഇരുപതുകാരനായ സയ്ഫ് ഹസ്സനാണ് ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ ഏക പുതുമുഖം. 2019 മാർച്ചിനുശേഷം ഇതാദ്യമായി മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2014 ഒക്ടോബറിൽ അവസാന ടെസ്റ്റ് കളിച്ച അൽ അമീൻ ഹുസൈനും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വന്റി20 ടീമിൽനിന്ന് പിന്മാറിയ ഇമ്രുൾ കയേസ് ടെസ്റ്റ് ടീമിലുണ്ട്.

നേരത്തെ, വേതന വർധനയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുയർത്തിയുള്ള ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളുടെ സമരം നയിച്ചും ഷാക്കിബ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഷാക്കിബും ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും തമ്മിൽ അത്ര സ്വരച്ചേർച്ചയിലുമായിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെ ബംഗ്ലദേശിലെ ടെലകോം വമ്പൻമാരായ ‘ഗ്രാമീൺഫോണി’ന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ഷാക്കിബ് കരാർ ഒപ്പിട്ടതും ബോർഡിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് കരാർ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബോർഡ് ഷാക്കിബിന് കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസും അയച്ചു.

∙ ‘നല്ല കുട്ടി’യാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കളിക്കാം

ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം പ്രത്യേകം വാദം കേട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ഷാക്കിബിനുള്ള ശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചത്. ഒത്തുകളി അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ വിലക്കാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഷാക്കിബിന്റെ മുൻകാല റെക്കോർഡ് പരിഗണിച്ചും താരത്തിന്റെ പിഴവ് മത്സര ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ശിക്ഷ കുറച്ചതെന്നാണ് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്കാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ വിലക്കു മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളൂ. ഷാക്കിബ് കുറ്റമേൽക്കുകയും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല. സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിലെ ആദ്യ ഒരു വർഷം ഷാക്കിബ് ഐസിസി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുകയും അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടാം വർഷത്തെ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കും.

അതിനു ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ ഷാക്കിബ് സമാനമായ കുറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, ഐസിസി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അഴിമതിക്കെതിരായ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിൽ സമ്പൂർണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താരത്തിന് 2020 ഒക്ടോബറോടെ കളത്തിലിറങ്ങാം.

English Summary: 'Do we work in this or I wait til the IPL' - Bookie to Shakib