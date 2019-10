ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് 2–ാം ടെസ്റ്റ് ഡേ–നൈറ്റ്; ‘വിപ്ലവത്തുടക്ക’മിട്ട് ദാദയുടെ 2–ാം ഇന്നിങ്സ്!

കൊൽക്കത്ത ∙ ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷനായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റ് പകലും രാത്രിയുമായി നടത്താൻ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും ധാരണയിലെത്തി. ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഡേ–നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആയിരിക്കും ഇത്.

ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി ഗാംഗുലി നടത്തിയ ചർച്ചയാണു ഫലം കണ്ടത്. നവംബർ 22–26 ദിവസങ്ങളിൽ ഗാംഗുലിയുടെ തട്ടകമായ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണു മത്സരം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കു തുടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിന്, പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പന്താകും ഉപയോഗിക്കുക. ചായയ്ക്കു പുറമേ അത്താഴത്തിനും ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്കുണ്ടാകും.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പകലും രാത്രിയുമായി മുൻപു 11 ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റത്തോട് ഇതുവരെ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ബിസിസിഐയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ പന്തു കാണുന്നത് ദുഷ്കരമാകും എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു ബിസിസിഐ പിൻമാറിയതോടെ മത്സരം പകൽ മാത്രമായി നടത്തി.

∙ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ജോലിയാണ്. സാമാന്യ ബോധം മാത്രമാണു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതു സഹായകമാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. – സൗരവ് ഗാംഗുലി (ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ്)

English Summary: India to host 1st ever day-night Test in Kolkata after Bangladesh agree to BCCI proposal