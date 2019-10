കോലിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിനും ‘കോഴിക്കോടുള്ള’ സംഘടനയുടെ ഭീഷണി; സുരക്ഷ കൂട്ടും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കുമെതിരെ ആക്രമണ ഭീഷണിയുമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് (എൻഐഎ) ‘കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള’ സംഘടനയുടെ കത്ത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായാണ് എൻഐഎയ്ക്ക് ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചത്. എൻഐഎ ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നവംബർ മൂന്നിന് ഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് (പഴയ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ല) നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ‘ഓൾ ഇന്ത്യ ലഷ്കർ’ എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു സംഘടന നിലവിലുള്ളതായി ആർക്കും അറിവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കത്ത് വ്യാജമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. ഇതോടെ, പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും. താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്റ്റേഡിയത്തിലും കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും.

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഉന്നമിടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കത്ത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെയും കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ. അഡ്വാനി, ബിജെപി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ, ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് എന്നിവരുടെ പേരുകളും കത്തിലുണ്ട്.

അതേസമയം, ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കോലി കളിക്കുന്നില്ല. പകരം ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലുണ്ട്. ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി കോലി വീണ്ടും ടീമിനൊപ്പം ചേരും.



