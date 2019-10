കോട്ടയത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പത്തനംതിട്ട അണ്ടർ 19 വനിതാ ടീമിന് ട്രാവൻകൂർ കപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ട്രാവൻകൂർ കപ്പിനായുള്ള പി. ശ്രീകുമാർ മെമ്മോറിയൽ അണ്ടർ 19 വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കു കിരീടം. കരുത്തരായ കോട്ടയത്തെ ആറു വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പത്തനംതിട്ട കിരീടം ചൂടിയത്. ലീഗ്–നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് പത്തനംതിട്ടയുടെ കിരീടനേട്ടം. കേരളത്തിൽ വനിതകൾക്കായുള്ള ഏക ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റാണിത്. നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപി വിജയികൾക്ക് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു. ട്രാവൻകൂർ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.



കോട്ടയം – പത്തനംതിട്ട മത്സരത്തിൽനിന്ന്. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള കിരീടവുമായി കോട്ടയം.

English Summary: Pathanamthitta outclassed Kottayam to win second P Sree Kumar memorial girls U-19 all-Kerala tournament for Travancore Cup