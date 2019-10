സിലക്ടർമാർ ചായ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെന്ന ആരോപണം; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അനുഷ്ക

മുംബൈ∙ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ വിമർശിക്കവെ, തന്റെ പേരും അതിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ച മുൻ താരം ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യ കൂടിയായ ബോളിവുഡ് താരം അനുഷ്ക ശർമയുടെ കനത്ത മറുപടി. ദേശീയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ‘മിക്കിമൗസ് കമ്മിറ്റി’ എന്നു പരിഹസിച്ച ഫാറൂഖ് എൻജീനിയർ, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യ കൂടിയായ അനുഷ്ക ശർമയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ പണിയെന്നും വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നീണ്ട കത്തിലൂടെ അനുഷ്ക രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകിയത്. ഫാറൂഖ് എൻജിനീയറുടെ പേര് എടുത്തു പറയാതെയാണ് അനുഷ്കയുടെ പ്രതികരണം.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എൺപത്തിരണ്ടുകാരനായ എൻജിനീയർ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

‘ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിരാട് കോലിക്ക് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതു നല്ലതുമാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സിലക്ഷൻ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. നമ്മുടേത് ഒരു മിക്കിമൗസ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ്. അതിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് 10–12 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലോകകപ്പിനായി പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗത്തെ എനിക്കു തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അപരിചിതനോട് ‘ആരാണ് നിങ്ങൾ’ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി’ – ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ പരിഹസിച്ചു.

‘ലോകകപ്പ് വേദിയിൽവച്ച് അവർ ആകെ ചെയ്ത കാര്യം ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക മാത്രമാണ്. ദിലീപ് വെങ്സർക്കാറിനേപ്പോലെയുള്ളവരാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാകേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

എൻജിനീയറുടെ വിമർശനം മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദൈർഘ്യമേറിയ കത്തിൽ എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും അനുഷ്ക എണ്ണിയെണ്ണി മറുപടി നൽകിയത്. ബിസിസിഐയെയോ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയോ തന്റെ ഭർത്താവു കൂടിയായ വിരാട് കോലിയെയോ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ആവാമെന്നു പറഞ്ഞ അനുഷ്ക, മേലിൽ തന്റെ പേര് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

‘അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളോടും പടച്ചുവിടുന്ന വാർത്തകളോടും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാൻ. അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി അതുതന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ കരിയർ ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിൽ സത്യവും അന്തസ്സും ഞാൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ ഒരേ കള്ളം പലകുറി ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതു സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. എന്റെ നിശബ്ദത മൂലം ഈ കള്ളങ്ങളെല്ലാം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. ആ പതിവിന് ഇന്ന് വിരാമമിടുകയാണ്’ – അനുഷ്ക കുറിച്ചു.

തന്റെ പേരിൽ പലതവണ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അപ്പോഴൊന്നും താൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അനുഷ്കയുടെ മറുപടിക്കത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ് ഹൈക്കമ്മിഷനിലെ ഫോട്ടോ വിവാദമുൾപ്പെടെ അനുഷ്ക കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് അനുഷ്ക വ്യക്തമാക്കി. ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റും മത്സരം കാണുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റുമെല്ലാം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പണം മുടക്കിയാണ് വാങ്ങാറെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് കളിക്കാരുടെ ഭാര്യമാർക്കുള്ള ബോക്സിലാണ് താൻ ഇരുന്നത്. സിലക്ടർമാരുടെ ബോക്സിലല്ല. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കരിയറും ജീവിതവും ഇത്തരം അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അടിയറവു വയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും അനുഷ്ക വ്യക്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഒപ്പം ആത്മാഭിമാനമുള്ള, സ്വതന്ത്രചിന്തയുള്ള സ്ത്രീയാണ് താനെന്നും അനുഷ്ക കുറിച്ചു.

