ദീപാവലിയിൽ ഡൽഹിയിലെ വായു ‘വിഷമയം’; ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് ട്വന്റി20 റദ്ദാക്കുമോ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദീപാവലിക്കു ശേഷം ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് വൻതോതിൽ വർധിച്ചത് ഞായാറാഴ്ചത്തെ ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് ആദ്യ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. കാണികളുടെയും കളിക്കാരുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മത്സരം ഡൽഹിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കു കത്തു നൽകി. കോട്‌ലയിലെ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7നാണു മത്സരം ആരംഭിക്കുക. അന്തരീക്ഷ നിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മത്സരം തന്നെ റദ്ദാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം വരുംദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാകുമെന്നും നില മെച്ചപ്പെടുമെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലിലാണു സംഘാടകർ. 2017 ‍ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾ മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കാൻ മുഖാവരണം ധരിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങിയത് ബിസിസിഐയ്ക്ക് നാണക്കേട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മത്സരം മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നവംബർ മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പ്രതികരിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർത്തും അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണത്തോതെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ കരുതൽ ആവശ്യമാണെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. ഡൽഹിയിൽ ക്രിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മത്സരമോ നടത്തുന്നതിലും ഗൗരവതരമാണത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളേക്കാൾ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‍ഡൽഹിയിൽ മത്സരം നടത്തുന്ന കാര്യം പുനരാലോചിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ താരം ബിഷൻസിങ് ബേദിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ബേദി ഡൽഹിയിൽ മത്സരം നടത്തുന്നതിനെ എതിർത്ത് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘(ഫിറോസ് ഷാ) കോട്‌ലയിൽ നംബവർ മൂന്നിന് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 മത്സരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഗുരുതരമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പരിഗണിച്ച് പുനരാലോചന വേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യന്റെ അനധികൃതമായ കൈകടത്തലുകൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം അംഗീകരിച്ചേ തീരൂ. മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നും സ്വയം ചോദിക്കണം’ – ബേദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മത്സരം മാറ്റുന്നതിനെ എതിർത്ത് ‍ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരത്തോത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേജ്‍രിവാൾ, മത്സരവേദി മാറ്റുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചു. ദീപാവലിക്കു പിന്നാലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

