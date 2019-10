ബ്രിസ്ബേൻ∙ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കാണ് മാക്സ്‌വെൽ കളം വിടുന്നത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക‌െതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ആരാധകരെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയേറ്റിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മാക്സ്‌വെൽ കളം വിടുന്നത്. മാക്സ്‌വെൽ ടീമിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് എക്കാലവും പ്രാമുഖ്യമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതികരിച്ചു. മാക്സ്‌വെല്ലിനു പകരക്കാരനായ മൂന്നാം ട്വന്റി20ക്ക് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡാർസി ഷോർട്ടിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും ഷോർട്ട് ടീമിനൊപ്പം തുടരും.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഓസീസ് ടീമംഗമായ മാക്‌സ്‌വെൽ, രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കു പിന്നാലെയാണ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവായത്. ബ്രിസ്ബേനിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20യിലും മാക്സ്‌വെൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ബോളിങ്ങും ചെയ്തില്ല. അതേസമയം, അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ 28 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 62 റൺസെടുത്ത മാക്സ്‍വെല്ലിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുക്കാൻ മുപ്പത്തൊന്നുകാരനായ മാക്സ്‌വെല്ലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഓസീസ് ടീമിന്റെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. മൈക്കൽ ലോയ്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ‘മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാക്സ്‌വെൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ടീമിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ്. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും അതിനെ തരണം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്’ – ലോയ്ഡ് പറഞ്ഞു.

കളത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന കാലയളവിൽ മാക്സ്‍വെല്ലിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് ജനറൽ മാനേജർ ബെൻ ഒലിവർ വ്യക്തമാക്കി. ‘താരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ ക്ഷേമമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. മാക്സ്‍വെല്ലിന് ഞങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. താരത്തിനും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ആരാധകരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു’ – ഒലിവർ പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ഇതുവരെ ഏഴു ടെസ്റ്റുകളിലും 110 ഏകദിനങ്ങളിലും 61 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച മാക്സ്‌വെൽ, അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ആതിഥേയരുടെ പ്രധാന താരങ്ങളിലൊരാളാണ്. പാർട് ടൈം സ്പിന്നർ കൂടിയായ മാക്സ്‌വെൽ ബിഗ് ഹിറ്റുകളുടെ ആശാനാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള അപൂർവം താരങ്ങളിലൊരാളായ മാക്സ്‌വെൽ, സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളുമാണ്.

English Summary: Glenn Maxwell takes an indefinite break from cricket after experiencing difficulties with regards to mental health