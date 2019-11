ഞാനും ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീയാണ്: അനുഷ്ക പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, എൻജിനീയർ നന്നായി!

മുംബൈ∙ ഞാൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, അതിനപ്പുറം ആത്മാഭിമാനമുള, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് – പലതവണ വിവാദങ്ങൾ തൊട്ടുതഴുകിപ്പോയിട്ടും പതറാതെ നിന്ന അനുഷ്ക ശർമ ഒടുവിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ പരിഹസിക്കാൻ, ലോകകപ്പിനിടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിലൊരാൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതു കണ്ടുവെന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഫാറൂഖ് എൻജിനീയറിന്റെ പരാമർശമാണ് അനുഷ്കയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നീണ്ട കത്തിലൂടെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അനുഷ്ക ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചത്. ഫാറൂഖ് എൻജിനീയറുടെ പേര് എടുത്തു പറയാതെയായിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ പ്രതികരണം.

ഇതിനു പിന്നാലെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 82 വയസ്സായവർ അതിന്റെ പക്വത കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രസാദിന്റെ മറുപടി. നേരത്തെ, ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ എൺപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം ഇങ്ങനെ:

‘ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിരാട് കോലിക്ക് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതു നല്ലതുമാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സിലക്ഷൻ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. നമ്മുടേത് ഒരു മിക്കിമൗസ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ്. അതിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് 10–12 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലോകകപ്പിനായി പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗത്തെ എനിക്കു തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അപരിചിതനോട് ‘ആരാണ് നിങ്ങൾ’ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ലോകകപ്പ് വേദിയിൽവച്ച് അവരിലൊരാൾ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതും കണ്ടു. ദിലീപ് വെങ്സർക്കാറിനേപ്പോലെയുള്ളവരാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാകേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

∙ കടുപ്പം, അനുഷ്കയുടെ മറുപടി

അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളോടും പടച്ചുവിടുന്ന വാർത്തകളോടും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാൻ. അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി അതുതന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ കരിയർ ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിൽ സത്യവും അന്തസ്സും ഞാൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിലും അവർ ഒരേ കള്ളം പലകുറി ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതു സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. എന്റെ നിശബ്ദത മൂലം ഈ കള്ളങ്ങളെല്ലാം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. ആ പതിവിന് ഇന്ന് വിരാമമിടുകയാണ്.

നേരത്തെ എന്റെ സുഹൃത്തും ഇപ്പോൾ ഭർത്താവുമായ ഇന്ത്യൻ ടീം നായകൻ വിരാട് കോലി ഫോം ഔട്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്കെതിരെ വിമർശന ശരങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത എത്രയോ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്! എന്നിട്ടും ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു. അതിനിർണായകമായ ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ പടച്ചുവിട്ടു. എന്നിട്ടും ഞാൻ മൗനം വെടിഞ്ഞില്ല.

ഇന്ത്യൻ ടീമിനുള്ളിൽ എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനകളെക്കുറിച്ചും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വിദേശപര്യടനങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലൊന്നും യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ലെന്നും ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതം മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ടും ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു.

എന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായും എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനും ബിസിസിഐ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന തരത്തിലും പ്രചാരണമുണ്ടായി. സത്യത്തിൽ വിമാന ടിക്കറ്റായാലും മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റായാലും ഞാൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പണം മുടക്കി വാങ്ങാറാണ് പതിവ്. എന്നിട്ടും അപവാദ പ്രചരങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഹൈക്കക്കമ്മിഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി നടത്തിയ വിരുന്നിനൊടുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നോടും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഹൈക്കമ്മിഷണറുടെ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ മടിച്ചിട്ടും അവർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്കു നിർത്തി. അതിന്റെ പേരിലും കൊടിയ വിമർശനങ്ങളും വലിയ വിവാദങ്ങളുമുണ്ടായി. ബിസിസിഐ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയെങ്കിലും ഞാൻ മൗനം വെടിഞ്ഞില്ല.

ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയിതാ പുതിയൊരു കള്ളം പടച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എനിക്കു ചായ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ലോകകപ്പിനിടെ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും താരങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായുള്ള ബോക്സിലിരുന്നാണ് കളി കണ്ടത്. സിലക്ടർമാരുടെ ബോക്സിലിരുന്നല്ല. എന്നിട്ടും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അതു വളച്ചൊടിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആയിക്കോളൂ. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കാനോ അതു നാലു പേർ അറിയാനോ എന്റെ പേര് അതിലേക്കു വെറുതെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്. ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ എന്റെ പേരു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ഇത്തവണ എന്നെക്കുറിച്ച് പടച്ചുവിട്ട അപവാദം വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി നിശബ്ദത വെടിയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ ക്രൂരവും ഭീകരവും തീർത്തും അധപതിച്ചതും വിദ്വേഷജനകവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ‘വാർത്ത’യോടുള്ള എന്റെ വെറും പ്രതികരണമായി മാത്രം ഈ കത്തിനെ കാണരുത്. ഈ നിശബ്ദതയെ എന്റെ ദൗർബല്യമായി കാണരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിലാണ് ഇക്കുറി മൗനം വെടിയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

മറ്റൊരാളുടെ ചിന്താരീതിക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നിഗൂഢ താൽപര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് തോന്നുംവിധം എടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഇനിയങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും അതു ബിസിസിഐ ആയാലും എന്റെ ഭർത്താവായാലും വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ നിരത്തി അതു ചെയ്യുക. എന്നെ വിട്ടേക്കുക. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കരിയറും ജീവിതവും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. അത് ഒന്നിന്റെയും പേരിൽ ബലികഴിക്കാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര വിശ്വാസം വരുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഒന്നോർക്കുക. ഞാനും വളരെയധികം ആത്മാഭിമാനമുള്ള, സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ വിവാഹം ചെയ്തെന്നേയുള്ളൂ.

ഒരു കാര്യം കൂടി. ഞാൻ കാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് (സിലക്ടർമാർ അനുഷ്കയ്ക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നതു കണ്ടെന്ന പരാമർശത്തോടുള്ള പരിഹാസം).

∙ നിരാശ പങ്കുവച്ച് പ്രസാദ്

അതുമിതും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ചിലരുടെ രീതി നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു. ദേശീയ ടീമിന്റെ സിലക്ടർമാരെയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകന്റെ ഭാര്യയെയുമാണ് ഇത്തരം നിരർഥകമായ ആരോപണങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കുകയും ചെറുതാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഈ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് നിയോഗിച്ചതാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അതും ബിസിസിഐയുടെ പൊതു യോഗത്തിൽ പതിവു നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു തന്നെ. 82 വയസ്സായവർ അതിന്റെ പക്വത കാണിക്കണം. തന്റെ കാലത്തുനിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്കു വളർന്നത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും കാട്ടണം ’ – പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു.

∙ എൻജിനീയറുടെ ‘യു–ടേൺ’

തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായതോടെ ഫാറൂഖ് എൻജീനിയർ നിലപാടു തിരുത്തി. താൻ നേരമ്പോക്കിനു പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വലിയ സംഭവമാക്കിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായീകരണം. ചിതൽക്കൂനയിൽനിന്ന് പർവതം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

‘ആ പാവം അനുഷ്കയെ വെറുതെ ഇതിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചു. സ്നേഹമുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയാണ് അവർ. വിരാട് കോലി ബുദ്ധിയുള്ള ക്യാപ്റ്റനാണ്. രവി ശാസ്ത്രിയും വളരെ നല്ല പരിശീലകൻ തന്നെ. ഈ വിവാദമെല്ലാം വെറുതെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്.’

‘ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ അനുഷ്കയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. അവർ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്. നല്ലൊരു മനുഷ്യജീവിയുമാണ്. കോലിയും അനുഷ്കയും അക്ഷരാർഥത്തിൽ മാതൃകാ ദമ്പതികളാണ്. ഞാൻ അവരെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ സിലക്ടർമാരോടായിരുന്നു. അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന തോന്നലിൽനിന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അനുഷ്കയ്ക്കെതിരെയല്ല.’ – എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

