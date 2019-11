അസുഖം വരുമായിരിക്കും, മരിക്കില്ലല്ലോ: മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ബംഗ്ലാ കോച്ച്

ന്യൂഡൽഹി∙ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമാണെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരും മരിക്കില്ലെന്ന് ബംഗ്ലദേശ് പരിശീലകൻ റസ്സൽ ഡൊമിംഗോ. ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (പഴയ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ല മൈതാനം) നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം, ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദീപാവലിക്കു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിനാൽ മത്സരം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘വെറും മൂന്നു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമല്ലേയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ തടിച്ചു വീർക്കുമായിരിക്കും, തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമല്ല. ആരും മരിക്കുകയൊന്നുമില്ലല്ലോ’ – ഡൊമിംഗോ പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലദേശുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലിനീകരണം അത്ര ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ വേദിയിൽ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടതായി അറിയാം. ബംഗ്ലദേശും മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ഭേദമൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു ചില രാജ്യക്കാരെപ്പോലെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ഞെട്ടലൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളെല്ലാം പരിശീലനത്തിൽ സജീവമാണ്. ആരും ഇതുവരെ കാര്യമായി പരാതിയൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല’ – ഡൊമിംഗോ പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ടു ടീമുകളെയും ഒരുപോലെയാണ് ബാധിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും പരാതിപ്പെടുന്നതിനു പകരം കളിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ, മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി ബംഗ്ലദേശ് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഡൊമിംഗോയും സ്പിൻ സ്പെഷലിസ്റ്റായ ന്യൂസീലൻഡുകാരൻ ഡാനിയർ വെട്ടോറിയുമെല്ലാം മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു. പേസ് ബോളർ അൽ അമീൻ ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് പരിശീലനത്തിനെത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം ബംഗ്ലാ താരം ലിറ്റൻ ദാസ് മാസ്ക് ധരിച്ച് പരിശീലനത്തിന് എത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ താരങ്ങളും പരിശീലക സംഘാംഗങ്ങളും മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തിയത്.

