ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ ഇന്നിങ്സ് പോലെ; ‘വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങി’ കോലി!

മുംബൈ∙ ‘വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുക’ എന്ന പ്രയോഗം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥമെന്തെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരിക്കു മനസ്സിലായി! ‘ക്യാപ്ഷൻ ദിസ്’ എന്ന തലക്കെട്ടുമായി കോലി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജിഫ് (GIF) ഇമേജാണ് താരത്തെ തിരിച്ചടിച്ചത്. ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉൾവശമാണ് പശ്ചാത്തലം. അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ കോലി ഞൊടിയിടയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതുമാണ് ജിഫ് ഇമേജ്.

ചിത്രത്തിനു ക്യാപ്ഷനിടാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നായകന്റെ ക്ഷണം ആരാധകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള കാഴ്ച. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് ക്യാപ്ഷനുകളുമായി കോലിയുടെ പേജ് സന്ദർശിച്ചത്.

ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിലെത്തി ഞൊടിയിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്ന കോലിയുടെ ജിഫ് ഇമേജിന്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സിനോടു സാമ്യം കണ്ടെത്തിയ വിരുതൻമാൻമാരാണ് രംഗം കൊഴുപ്പിച്ചത്. ‘2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ ഇന്നിങ്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സാണോ’ എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് ഒരു ആരാധകൻ എത്തിയത്. ‘ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടുകളിൽ കോലിയുടെ പ്രകടനം’ എന്ന ക്യാപ്ഷനും കണ്ടു. ഈ ക്യാപ്ഷനെല്ലാം കണ്ടതോടെ ‘വേണ്ടിയിരുന്നില്ല’ എന്നു കോലിക്കു തോന്നിക്കാണാനും സാധ്യതയേറെ!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റു പുറത്താകുമ്പോൾ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയുടേത്. ആറു പന്തു മാത്രം നേരിട്ട കോലി ഒരു റണ്ണെടുത്താണ് പുറത്തായത്. 240 റണ്‍സിന്റെ അത്ര വലുതൊന്നുമല്ലാത്ത വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 49.3 ഓവറിൽ 221 റൺസിനു പുറത്തായി ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം കൈവിടുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു ആരാധകൻ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടുകളിലെ കോലിയുടെ പ്രകടനവുമായി ഈ ജിഫ് ഇമേജിന് സാമ്യം കണ്ടെത്തിയതും വെറുതെയല്ല. ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനാണെങ്കിലും ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടുകളിൽ കോലിയുടെ പ്രകടനം ദയനീയമാണ്. ഇന്ത്യ കിരീടമുയർത്തിയ 2011 ലോകകപ്പിലെ മൂന്ന് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കോലിയുടെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ: 24, 9, 35. പിന്നീട് 2015 ലോകകപ്പിൽ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കോലിയുടെ പ്രകടനം 1, 3 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് 2019 ലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ ഒരു റണ്ണിനു പുറത്തായത്.

Highlight of your batting in world cup 2019 semi-final ?! https://t.co/93tMLMiefS — HR Ahir🎭 (@Pull_Shot45) October 30, 2019

∙ ശാസ്ത്രിക്കും ട്രോൾ

കോലിയുടെ ജിഫ് ഇമേജിനു ലഭിച്ച കമന്റുകൾ ഇതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല. ‘അഞ്ചു പെഗ്ഗടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രവി ശാസ്ത്രി കോലിയെ കാണുന്നതിങ്ങനെ’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വിരുതന്റെ കമന്റ്. ‘കഞ്ചാവ് കമന്റു’കളും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ‘റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഐപിഎൽ പ്രകടനം’ പോലെ എന്ന മുനവച്ച കമന്റും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തവയിൽപ്പെടുന്നു. ‘രോഹിത് ശർമയ്ക്കിട്ടുള്ള കൊട്ടാണോ’ എന്നു സംശയിച്ചവരുമുണ്ട്. അപ്രത്യക്ഷനാകുന്ന കോലിയുടെ ചിത്രത്തിൽനിന്ന് ‘മിസ്സ് യൂ’ കണ്ടെത്തിയവരും കുറവല്ല. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽനിന്ന് കോലി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ ‘മിസ്സ് യു’വുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

Ravi Shastri seeing Virat Kohli after 5 pegs : https://t.co/cfmnPpokkY — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) October 30, 2019

