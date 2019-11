ചിക്കു വായിച്ചറിയാൻ...; ‘15കാരൻ കോലി’ക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയുടെ കത്ത്!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജന്മദിനം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ; ഉഗ്രനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും! തന്റെ 31–ാം ജന്മദിനം കോലി ആഘോഷിച്ചത് 15–ാം വയസ്സിൽ ‘ചിക്കു’ എന്നു വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന തനിക്കു തന്നെ കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടാണ്. താൻ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് കോലി കത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സുന്ദരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ, അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും ചിത്രങ്ങളുമായി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്ത് ഒരു ‘കോലി സെഞ്ചുറി’ പോലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകർ...

∙ കോലിയുടെ കത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

ഹായ് ചിക്കു,

ആദ്യമേ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ!

ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിനക്കെന്നോട് പലതും ചോദിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, ക്ഷമിക്കണം, അവയ്ക്കെല്ലാം മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം വരാനുള്ളതെല്ലാം ആദ്യമേ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും മധുരവും രസവുമുണ്ടാകില്ലല്ലോ! ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണമായി മനസ്സിലായില്ലെന്നു വരാം. പക്ഷേ ഒന്നു പറയട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പ്രധാനം. ആ യാത്രയാകട്ടെ അടിപൊളിയുമാണ്!

ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം. വിരാട്, ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നീ തയാറായിരിക്കണം. എല്ലാം ഉൽസാഹത്തോടെ ചാടിപ്പിടിക്കണം. ഒന്നും വെറുതെ നിന്റെ വഴിയേ വരുമെന്നു കരുതരുത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.. പക്ഷേ, തോൽവികളിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നീ നിന്നോടു തന്നെ ശപഥം ചെയ്യുക. വീണ്ടും വീണ്ടും വീണു പോയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക!

ജീവിതത്തിൽ കുറേപ്പേർ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കുറച്ചു പേർ അനിഷ്ടം കാണിക്കും. ഒരുപക്ഷേ അവർ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവരായിരിക്കും. അവർ പറയുന്നതു കേട്ട് മനസ്സു മടുക്കേണ്ട. നിന്റെ കഴിവിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി.

My journey and life's lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. 😊 #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA — Virat Kohli (@imVkohli) November 5, 2019

അച്ഛൻ നിനക്കു തരാതിരുന്ന ഷൂവിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നീയിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ഇന്നു രാവിലെ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും നിന്റെ ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അവ ഓർമയിൽ താലോലിക്കുക. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കർക്കശക്കാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപക്ഷേ നിന്നെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നു തോന്നിയ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക– ഉപാധികളില്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ കുടുംബത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അവരെ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, കിട്ടുന്ന സമയം അവരോടു കൂടെ ചെലവഴിക്കുക. എനിക്ക് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു തുറന്നു പറയുക. ഇന്നും നാളെയും എല്ലായ്പോഴും...

അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി... നിന്റെ ഹൃദയം എന്താണോ പറയുന്നത്; അതു കേൾക്കുക. നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുക. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതു വഴിയാണു വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവുകയെന്നു ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.

ആ പിന്നെ.. ഇപ്പോൾ നീ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന പറാത്തയുടെ രുചി എന്നും നാവിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കുറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ‘ആഡംബരങ്ങളെല്ലാം’ നിനക്കു നഷ്ടമാകും...

വിരാട്, എല്ലാ ദിവസവും അടിപൊളിയാക്കുക!

