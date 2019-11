പന്ത് ധോണിയാകേണ്ട, ഏറ്റവും മികച്ച ഋഷഭ് പന്ത് ആയാൽ മതി: ഗില്ലിയുടെ ഉപദേശം

ന്യൂഡൽഹി∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിലെ പിഴവുകളുടെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളേറ്റു വാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് മുൻ ഓസീസ് താരം ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റിന്റെ പിന്തുണ. ഋഷഭ് പന്തിനുമേൽ അമിത സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗിൽക്രിസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പന്തിനെ ധോണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതും നീതിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽത്തന്നെ സ്വന്തമായ ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ധോണി. പന്തിനേപ്പോലൊരു യുവതാരത്തിൽനിന്ന് ധോണിയുടേതിനു സമാനമായ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുതന്നെ തെറ്റാണെന്നും ഗിൽക്രിസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘താരതമ്യങ്ങളോട് എനിക്കു വലിയ താൽപര്യമില്ലെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പന്തിനെ ധോണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്നു തോന്നുന്നു. വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ കളിക്കുന്ന താരമാണ് ധോണി. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം. എങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഋഷഭ് വളരെ പ്രതിഭയുള്ളൊരു യുവതാരമാണ്’ – ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പന്തിനുമേൽ അമിത സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ധോണിയുടേതിനു സമാനമായ പ്രകടനം എന്നും പന്തു കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഋഷഭ് പന്തിനുള്ള എന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ്; ധോണിയിൽനിന്ന് പഠിക്കാവുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. പക്ഷേ ധോണിയാകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. സാധ്യമാകുന്നതിൽവച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഋഷഭ് പന്ത് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക’ – ഗിൽക്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

ലോക ക്രിക്കറ്റിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന താരമാണ് ഗിൽക്രിസ്റ്റ്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ 96 ടെസ്റ്റുകളും 287 ഏകദിനങ്ങളും 13 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഗിൽക്രിസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 47.60 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 5570 റൺസും ഏകദിനത്തിൽ 35.89 ശരാശരിയിൽ 9619 റൺസും ട്വന്റി20യിൽ 272 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലുമായി 813 ക്യാച്ചുകളും 92 സ്റ്റംപിങ്ങുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: ‘Don’t try to be Dhoni, just try to be the best Rishabh Pant: Adam Gilchrist has a motivational advice for Indian wicketkeeper