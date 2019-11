ധോണിക്ക് ഇനി പുതിയ വേഷം; ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് ഡേ–നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന് കമന്റേറ്റർ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് ഇനി പുതിയ വേഷം. കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡന്‍സിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ധോണി കമന്റേറ്ററുടെ വേഷത്തിലെത്തിയേക്കും. ആദ്യ രാത്രി–പകൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതുന്ന ടെസ്റ്റിനൊപ്പമുള്ള ഇതിഹാസ നായകന്റെ പുതിയ വേഷപ്പകർച്ചയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. മത്സരത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം കയ്യാളുന്ന സ്റ്റാർ സ്പോർ‍ട്സ്, ചരിത്ര ടെസ്റ്റ് മഹാസംഭവമാക്കുന്നതിന് ഇതുൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപിടി പദ്ധതികളാണ് ബിസിസിഐയ്ക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചരിത്ര ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് നായകൻമാരെയും ഈഡൻ‌ ഗാർഡന്‍സിലേക്കു ക്ഷണിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിലൊന്ന്. നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കും സംഘത്തിനുമൊപ്പം മുൻ നായകൻമാരെയും ദേശീയ ഗാനത്തിന് അണിനിരത്താനാണ് ശ്രമം. അതിനുശേഷം ഓരോ ക്യാപ്റ്റൻമാരും ഊഴം വച്ച് കമന്ററി ബോക്സിൽ അതിഥിയായെത്തും. അവരുടെ നായക കാലയളവിലെ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി വിവരിക്കും. ഓരോ ക്യാപ്റ്റന്റെയും പ്രത്യേക അഭിമുഖങ്ങളെടുത്ത് നാലാം ദിനം മുതൽ ഇടവേള സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്ര‍ദർശിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ബിസിസിഐയ്ക്കു മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ധോണിയെ കമന്റേറ്ററിന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമാകും ധോണി കമന്ററി പറയാനെത്തുക. മത്സരത്തിനായി എല്ലാ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് അയച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ ധോണിയെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കമന്റേറ്റർ വേഷത്തിൽ കാണാം. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായശേഷം ധോണിയെ കളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരാധകർക്ക് ബിസിസിഐ സമ്മാനിക്കുന്ന അപൂർവമായൊരു സമ്മാനവുമാകും ഇത്.

മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി തലേന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പരിശീലനം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൗജന്യ പ്രവേശനവും ബിസിസിഐ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിനായി ഓഡിയോ കമന്ററി മാത്രമായും പരീക്ഷിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. മത്സരവേദിയിലെത്തുന്നവർക്കായി ഓഡിയോ കമന്ററി തയാറാക്കാനാണ് നീക്കം.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച 2001ലെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് വിജയം ഈ ചരിത്ര ടെസ്റ്റിനിടെ ആഘോഷിക്കാനും സംഘാടകർക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് അന്നത്തെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച താരങ്ങളെ ആദരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഹർഭജൻ സിങ്, അനിൽ കുംബ്ലെ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരെയാകും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുക. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ സംപ്രേക്ഷേപണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.

അതേസമയം, അനിൽ കുംബ്ലെ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾക്കൊപ്പം ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ ചോദ്യചിഹ്നവും ഉള്ളത് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇരുവരും മത്സരത്തിനെത്തുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇവരുടെ പേരിനൊപ്പം ചോദ്യചിഹ്നമെന്നാണ് വിശദീകരണം. പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിന്റെ തലേന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലനം ലൈവായി ടെലകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാകും പരിശീലന സെഷൻ ലൈവായി ടെലകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

