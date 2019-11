‘പന്തൊന്നിന് ഒരു റൺ’ കളികൊണ്ട് കാര്യമില്ല: ധവാനെ വിമർശിച്ച് ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെയ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാന്റെ പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. പരമ്പരയിലെ അടുത്ത രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ധവാനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുനേരെ ചോദ്യങ്ങളുയരുമെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്ന താരങ്ങൾ താളം കണ്ടെത്താൻ സമയമെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും ഒരു പന്തിൽ ഒരു റൺ എന്ന രീതിയിലുള്ള ധവാന്റെ കളികൊണ്ട് ടീമിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഗാവസ്കർ വിമർശിച്ചു.

ഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായിരുന്നു ധവാൻ. അതേസമയം, 42 പന്തിൽനിന്നാണ് ധവാൻ 41 റൺസെടുത്തത്. മൂന്നു ഫോറും ഒരേയൊരു സിക്സും മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ധവാന്റെ ഇന്നിങ്സ്. തീർത്തും വേഗം കുറഞ്ഞ ഈ ഇന്നിങ്സിന്റെ പേരിലാണ് ഗാവസ്കറിന്റെ വിമർശനം. ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാലു വിക്കറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ധവാന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കും ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ കാര്യമായ റണ്ണെത്താതിരിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു.

‘അടുത്ത രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താനായില്ലെങ്കിൽ ധവാനുനേരെ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങളുയരും. ഒരു മത്സരത്തിൽ 40–45 റൺസ് അത്രതന്നെ പന്തുകളിൽനിന്ന് േനടുന്നതുകൊണ്ട് ടീമിനെന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമായിത്തന്നെ ചിന്തിക്കണം. താരങ്ങൾ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ താളം കണ്ടെത്താൻ സമയമെടുക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

