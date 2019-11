ഏകദിനത്തിൽ 25 ഓവർ വീതം 4 ഇന്നിങ്സുകൾ; ക്രിക്കറ്റിന് സച്ചിന്റെ ‘നല്ലവഴി’ !

മുംബൈ ∙ ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിൽ ശക്തമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിമരുന്നിടുന്ന നിർദേശങ്ങളുമായി സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ രംഗത്ത്. സമകാലികനായ സൗരവ് ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന് മുൻതൂക്കം നൽകി സമൂല പരിഷ്കരണത്തിന് തയാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുപിടി നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്ററുടെ വരവ്. ആരാധകരുടെ എണ്ണം ഇടിയുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ കണ്ണുനട്ടാണ് സച്ചിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേറെയും.

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ആഭ്യന്തര ഫോർമാറ്റിലും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരുപിടി നിർദേശങ്ങളാണ് സച്ചിൻ മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളെയും ഒപ്പം ആരാധകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളും സച്ചിൻതന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്:

∙ ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്ക്

ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ടീം 50 ഓവർ ബാറ്റുചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത ടീം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്ന ശൈലി മാറ്റിപ്പിടിക്കുക. മത്സരത്തെ 25 ഓവർ വീതമുള്ള 4 ഇന്നിങ്സുകളായി തിരിക്കാം. ടീം എയും ടീം ബിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം എന്നെടുക്കാം. ടീം എ 25 ഓവർ ബാറ്റുചെയ്തതിനു ശേഷം ടീം ബി 25 ഓവർ ബാറ്റുചെയ്യണം. ഇതിനു ശേഷം പഴയ സ്കോർനിലയിൽനിന്ന് ടീം എ പിന്നീടുള്ള 25 ഓവറിൽ ബാറ്റിങ് തുടരും, ടീം ബിയും അങ്ങനെതന്നെ. ടീം എയുടെ ഇന്നിങ്സ് 25 ഓവറിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചാൽ ടീം ബിയ്ക്ക് ബാറ്റുചെയ്യാൻ 50 ഓവറുകൾ ലഭിക്കും (ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്കിനു മുൻപും ശേഷവുമുള്ള 25 ഓവറുകൾ)

ഗുണം: മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടാമതു ബാറ്റുചെയ്യുന്ന ടീമിന്റെ മേൽക്കൈ ഇതോടെ നഷ്ടമാകും. പുതിയ രീതി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യുന്ന ടീമിനും മത്സരത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ അവസരമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇന്നിങ്സ് പാകപ്പെടുത്താനും രണ്ടു ടീമുകൾക്കും അവസരം ലഭിക്കും. മഴ സാധ്യതയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ടീം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിപ്പിടിക്കാനും മാറ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

‘സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഡക്ക്‌വർത്ത്–ലൂയിസ് നിയമം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ രണ്ടു പേർക്കു മാത്രമേ (ഡക്ക്‌വർത്തിനും ലൂയിസിനും) മാത്രമേ അതു മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തിടെ നടന്ന വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നോക്കുക. അന്ന് മഴ മൂലം മത്സരം മുടങ്ങിയതോടെ മുംബൈ പുറത്തായി. ഫലമില്ലാത്ത മത്സരങ്ങൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല’ – സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു.

∙ പവർപ്ലേ ഓവറുകൾ

ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്കിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിർബന്ധിത പവർപ്ലേ ഓവറുകളുടെ ക്രമത്തിലും മാറ്റം. 10 ഓവർ പവർപ്ലേയിലെ ആദ്യ 5 ഓവറുകൾ രണ്ടു ടീമിന്റെയും ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ നിർബന്ധമാക്കണം. ശേഷിക്കുന്ന 5 ഓവറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ബാറ്റിങ് ടീമിനും മൂന്നെണ്ണം ബോളിങ് ടീമിനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. 25 ഓവറിനുശേഷം ഇതേ രീതി ആവർത്തിക്കാം.

ഗുണം: പിഞ്ച് ഹിറ്റർമാരെ ബാറ്റിങ് ടീമിന് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്താം. ഈ രീതിയനുസരിച്ച് ബോളിങ് പവർപ്ലേയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആറ് അധിക പന്തുകൾ ബാറ്റും പന്തും തമ്മിൽ സന്തുലനം കൊണ്ടുവരും.ടീമുകൾ അടിക്കടി തന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുമെന്നതിനാൽ കാണികൾക്കും മത്സരം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാകും.

മാത്രമല്ല, മത്സരം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ രീതി ഗുണപ്രദമാണ്. കാരണം, മത്സരത്തിനിടെ 45 മിനിറ്റുള്ള നീണ്ട വിരസമായ ഇടവേളയ്ക്കു പകരം 15 മിനിറ്റു വീതമുള്ള മൂന്ന് രസകരമായ ഇടവേളകൾ ലഭിക്കും (നാല് ഇന്നിങ്സുകൾക്കിടെ മൂന്ന് ഇടവേളകൾ). ഈ സമയത്ത് ഫലപ്രദമായ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം.

∙ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ്

ദുലീപ് ട്രോഫി പുനരാവിഷ്കരിക്കണം. രഞ്ജി ട്രോഫി സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായ 4 ടീമുകൾക്ക് ദുലീപ് ട്രോഫി യോഗ്യത ലഭിക്കണം. കൂടാതെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവുതെളിയിച്ച താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ടീമുകളെക്കൂടി വിന്യസിക്കണം. അണ്ടർ 19, അണ്ടർ 23 താരങ്ങളെയും ഈ ടീമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. രഞ്ജി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, ഐപിഎൽ, ചാലഞ്ചർ ട്രോഫി, മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സമൂല പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരണം.

ഗുണം: കൂടുതൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും

‘ചാലഞ്ചർ ട്രോഫി നോക്കൂ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഏതാനും താരങ്ങൾ കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് വിവിധ മേഖലകൾക്കായി ഒരുമിച്ചു കളിക്കും. ശേഷം ഈ ടീമുകൾ പിരിച്ചുവിടും. ഇവിടെ ടീമെന്ന നിലയിലുള്ള ഒത്തിണക്കമില്ല. ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കാറു പോലുമില്ല. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പും ശാസ്ത്രീയമല്ല. ദുലീപ് ട്രോഫിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെ അവസ്ഥ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കുറേ താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചശേഷം അവരുടെ തട്ടകത്തിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങുന്ന രീതി അത്ര അഭികാമ്യമല്ല. ഐപിഎല്ലിൽ പോലും ടീമംഗങ്ങൾ രണ്ടു മാസത്തിലധികം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്’ – സച്ചിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐപിഎല്‍ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നതിൽ എന്തു കാര്യമെന്നും സച്ചിൻ ചോദിച്ചു.

